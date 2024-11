Jaka Malus o Zormanu: Da to izrečeš, moraš biti hraber; drevi derbi z Gorenjem

Po petih letih igranja v Belorusiji (Meškov Brest), Španiji (Santander) in Nemčiji (Göppingen) se je Jaka Malus vrnil v domovino, vendar ne v matično Celje Pivovarno Laško, ampak k Slovanu, kjer si ga je želel Uroš Zorman. Na začetku sezone je bil poškodovan, ampak zdaj je nazaj in je že bil mož odločitve na zadnji tekmi proti Slovenj Gradcu, ko je zadel po »cepelinu«. Osemindvajsetletni Malus je bil poleg Ilije Brozovića najodmevnejša okrepitev na Kodeljevem in nanj računajo navijači tudi danes, ko bodo v Ljubljani ob 19.45 gostovali prvaki iz Gorenja. Zmaga bi rdeče tigre vrnila na vrh lestvice pred Celje. Obeta se vroč derbi.

V začetku februarja sta z Ano dobila hčerko Oto, je bil to glavni razlog, da ste prišli nazaj v Slovenijo?

Vse skupaj se je nekako povezalo. Slovanov projekt, družina, bližina doma. Vsaka pomoč pride prav, v tujini si bolj prepuščen samemu sebi. A ne bi rekel, da je bilo starševstvo glavni razlog. Večji je bil v tem, da mi je Slovan predstavil visoke ambicije. Ambiciozen sem tudi jaz in hitro smo našli skupni jezik.

Malus je nevaren za vsako obrambo. FOTO: RD Slovan

Začetek sezone ste izpustili, kako je zdaj z zdravjem?

Po slabih dveh mesecih smo končno sanirali poškodbo. Strgal sem si mečno mišico, bila je velika ruptura, sedem centimetrov. Za nameček je bila blizu ahilove tetive in bi se lahko razširila tja, če bi prehitro začel. Zdaj se je zacelilo, rehabilitacijo je vodil Primož Pori in skupaj z našo zdravniško službo smo opravili veliko delo. Zdaj lahko spet povsem normalno igram.

Srce mu zdaj bije za rdeče. FOTO: RD Slovan

Dobro delo se je obrestovalo, odločili ste zadnjo tekmo s Slovenj Gradcem. Že nekajkrat je Slovan hodil po tankem ledu, ampak ni padel v vodo. Zdaj prihaja Gorenje, ki vam je prizadejalo edini poraz v sezoni. Zorman je pred sezono ravno Velenjčane izpostavil kot favorite. Kakšna so pričakovanja, kakšna forma?

Forma je dobra, iz vsake tekme se dosti naučimo. To je ekipa, ki je povsem na novo sestavljena. Bilo bi utopično pričakovati, da bomo z 12 novimi igralci ter povsem novim strokovnim štabom briljirali že od začetka. Vedeti moramo tudi, da trenerja na začetku priprav ni bilo z nami zaradi olimpijskih iger. Kot ekipa rastemo iz tedna v teden, čeprav rezultat morda tega vedno ne pokaže. Največ pa se naučimo prav iz takšnih tekem, kakršna je bila s Slovenj Gradcem. Kot ekipa in kot posameznik. Vemo, da se lahko zanesemo drug na drugega in kot ekipa izvlečemo točke. Je pa pred nami naporen urnik. Najprej Gorenje, potem gremo v Trebnje. Velenjčani so najbolj nevarni prav na takšnih tekmah. So izkušena ekipa, večkratni prvaki, jedro sestavljajo rutinirani igralci, ki so vajeni pritiska. Tekma bo zelo težka in upam, da bomo osvojili dve točki in ostali neporaženi doma.

Ko ste omenili rutinerje, ste verjetno mislili tudi na Tilna Sokoliča, ki je bil ob vas, Blažu Jancu, Urhu Kastelicu, Aleksu Kavčiču in drugih zdajšnjih asov, ko ste leta 2014 osvojili olimpijske igre mladih na Kitajskem in dominirali med vrstniki.

Liga NLB, današnje tekme 13. kola: Slovenj Gradec – Trimo, Sviš – Krško (obe 19), Slovan – Gorenje (19.45).

Gorenje ima na vsakem položaju močne igralce, če začnemo v vratih, kjer sta Matevž Skok in Emir Taletović. Seveda velja izpostaviti Tilna, ki se odlično znajde v sistemu Zorana Jovičića. To ligo že ima v malem prstu, je pravi motor Gorenja, vse se začne pri njem. Gotovo bomo morali preprečiti, da se razigra.

Za reprezentanco je odigral 11 tekem. FOTO: Leon Vidic

Omenila sva Slovanove ambicije. Pred Zormanom je zahtevna misija, da že v prvi sezoni postane prvak in morda celo pripelje ligo prvakov v Ljubljano. Se vam zdi realno?

Prvo kot prvo mislim, da moraš biti zelo hraber, da nekaj takšnega izrečeš javno. Zorman bi lahko vnaprej iskal izgovore in rekel, da je to nova ekipa, ki potrebuje čas in bo v treh letih zrela za vrh. Meni je takšen pristop všeč. Če ne bi verjel v to, se ne bi odločil priti sem. Še bolj verjamem zdaj, ko vidim način njegovega dela. To je velik izziv, ki je uresničljiv. Za to treniramo od mladih nog.

Slovan je dolga leta životaril, zdaj se rokometno Kodeljevo spet prebuja. Proti Celju je bila dvorana polna. Pričakujete, da bo tudi tokrat podobno vzdušje?

Pred leti je bil ljubljanski rokomet v zatonu, ni bilo denarja in volje, zdaj pa je spet nazaj. Tudi tekme, ki so sredi tedna in proti tekmecu, ki ni tako mamljiv za gledalce, privabijo vse več ljudi. To me veseli, veseli me, da se je tudi moški rokomet vrnil na velika vrata v Ljubljano, ki ima bogato tradicijo. Ljudje so prepoznali naše delo, borbenost, povezanost v garderobi. Proti Gorenju pričakujem zares lepo vzdušje.

Jaka je otrok celjske šole. FOTO: RK CPL

Kako gledate na Celje PL? Kot slišim, še vedno živite v rojstnem mestu in se dnevno vozite v prestolnico.

Celje ima mlado ekipo, ampak že pred sezono sem rekel, da bo Celje grizlo. Celje je vedno grizlo, v Celju so vedno vzgajali igralce, da se morajo boriti na vsakem treningu, vsaki tekmi. So željni dokazovanja in dobro delajo. So eni od glavnih favoritov za naslov, kar so dokazali v prvem delu sezone.

O reprezentanci še kaj razmišljate, imate 11 nastopov in 9 golov, vendar vas kar dolgo ni bilo zraven? No, zdaj ste pri Zormanu ...

Če si bom s svojimi igrami spet prislužil klic selektorja, bom presrečen.