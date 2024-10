Stefan Žabić: Celje v srcu, a Slovan in Zorman sta imela največ posluha zame

V nadaljevanju preberite:

Ogromno časa je minilo, odkar smo rokometni tekmi med Slovanom in Celjem nazadnje rekli derbi. Pravzaprav je bilo to še v nekdanji Jugoslaviji, ko sta Kolinska Slovan in Aero Celje bila epske bitke. Napočil je čas za obuditev rivalstva. Nocoj ob 18.30 se bosta na Kodeljevem srečali vodilni ekipi lige NLB. V zasedbi Uroša Zormana so štirje nekdanji igralci Celja, a Jaka Malus in Aljaž Panjtar še nista okrevala po poškodbah, nared pa sta vratar Nebojša Bojić in Stefan Žabić, za katerega bo imela tekma 9. kroga dodaten čar.

Derbi med Slovanom in Celjem bi lahko postal spet tradicionalen, meni 25-letni Stefan. »Upam, da bo tako, da se bo razvilo v nekaj več. To bi bilo dobro za slovenski rokomet. Tako kot so ambicije Slovana,« meni Žabić, ki ima že precej izkušenj z igranjem v EHF ligi prvakov.

Kaj je še pred tekmo povedal 203 cm visoki krožni napadalec? Kakšne so njegove reprezentančne ambicije? Kakšna je lestvica lige NLB in kako so zanimive objave obeh klubov na družbenih omrežjih?