Janez Gams novi predsednik Gorenja

Janez Gams je novi predsednik rokometnega kluba Gorenje Velenje. Nekdanji rokometaš in direktor velenjske ekipe je bil na sredini skupščini na predlog nekdanjega prvega moža Tomaža Korošca, ki mu je potekel štiriletni mandat, soglasno izvoljen za novega predsednika kluba iz Šaleške doline.

»Verjamem, da bomo napredovali na vseh področjih. Prepričan sem, da imamo dovolj znanja in idej, ki pa jih bomo morali realizirati. Zavedamo se, da naloge ne bodo lahke, zato se jih bomo lotili z veliko odgovornostjo. Rad bi se še enkrat zahvalil vsem članom upravnega odbora, predvsem Tomažu Korošcu, ki je bil izjemen mentor v preteklih letih. Počaščen sem, da so bili člani upravnega odbora soglasni glede mojega imenovanja kot predsednika. Skupaj z ekipo bomo naredili vse, da RK Gorenje Velenje kljub negotovim časom dvignemo na višjo raven,« je ob nastopu nove funkcije med drugim dejal Gams.

Predstavniki kluba so na sredini skupščini v hotelu Paka izvolili tudi nov upravni odbor. V njem so poleg Gamsa še Milan Meže, Borut Plaskan, Iztok Mori, Gregor Jordan, Primož Kastelic in Žiga Brodnik.