Javno ne pijejo kave

Odpovedani pripravljalni tekmi proti Italiji v Trbovljah in Kopru sta malce okrnili proces dela slovenske moške rokometne reprezentance. Do odhoda na bližnje evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem bo zadnje podrobnosti za tekme proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori v skupinskem delu v Debrecenu pilila v Zrečah. Selektor Ljubomir Vranješ, švedski strokovnjak na slovenski klopi, je dejal, da je zadovoljen z delom v pripravljalnem obdobju, čeravno niso bile opravljane v polnem obsegu.

»Zadovoljen sem, a vedno je lahko bolje. Veseli me, da se v moji ekipi pretaka prava energija in da je vsakemu mojemu varovancu iz dneva v dan vse bolj jasna njegova vloga v reprezentanci. Edina negativna zadeva v zvezi s tem je, da nam manjkajo pripravljalne tekme. Na njih se najbolje vidijo slabe in dobre lastnosti ekipe, o neprestanem strahu pred okužbami pa ni treba izgubljati besed,« je uvodoma dejal Vranješ. Srbski Skandinavec je po odpovedanih tekmah v Zasavju in na Primorskem odločil, da priredi medsebojne tekme med svojimi varovanci, na podlagi njih se bo odločil za dokončen seznam potnikov za evropsko prvenstvo.

»Ena naših glavnih nalog v sklepnem delu priprav bo dvigniti raven agresivnosti v naši igri, na tem bomo največ delali do odhoda v Debrecen,« je dejal Vranješ, ki se skupaj s svojimi najtesnejšimi sodelavci v strokovnem štabu zaveda, da se zavoljo slabe epidemiološke slike obeta zelo hektično evropsko prvenstvo. »Trenutne razmere so zelo nenavadne. V teh okoliščinah je zelo težko ostati povsem zbran in osredotočen na svoje delo, z gotovostjo pa lahko rečem, da so priprave za letošnji turnir na Madžarskem in Slovaškem veliko bolj zahtevne kot za lansko svetovno prvenstvo v Egiptu,« je dodal.

Jure Dolenec se za EP brusi s tekmami znotraj izbrane vrste. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Strah pred okužbami

Kapetan Jure Dolenec je priznal, da zavoljo odpovedanih tekmah proti Italiji v tem tednu reprezentanca nima najbolj jasnega vpogleda v trenutno pripravljenost. »Na treningih deluje vse dobro, najbolj merodajno sliko o stanju ekipe pa pokažejo tekme,« je v zvezi s tem dejal Škofjeločan v dresu francoskega Limogesa. »A tudi medsebojne tekme znotraj reprezentance znajo biti še bolj intenzivne in utrujajoče od pravih tekem, saj na njih neprestano igraš v napadu in obrambi ter nimaš časa za počitek. Lahko rečem, da me je današnja dopoldanska tovrstna tekma močno utrudila, v večernih pa me čaka še ena,« je dejal Dolenec in dodal, da se zaradi trenutnih razmer in strahu za okužbami skupaj s svojimi soigralci ne druži z drugimi hotelskimi gosti, izogibajo se tudi pitju kave na javnem mestu. V slovenskem taboru je zaradi pozitivnega covid-testa v samoizolaciji le vratar Urban Lesjak, medtem ko so drugi rokometaši na voljo Vranješu.

Slovenska izbrana vrsta bo v Debrecen odpotovala 11. januarja. Najprej se bo 13. januarja pomerila proti Severni Makedoniji, dva dni kasneje proti Danski, zadnja tekma v prvem delu tekmovanja pa jo čaka 17. januarja proti Črni gori. V drugi del, ki bo potekal v Budimpešti, bosta iz skupine napredovali najboljši dve izbrani vrsti, ki se bosta nato križali z najboljšima dvema iz skupine B (Portugalska, Madžarska, Islandija in Nizozemska) ter skupine C (Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina).