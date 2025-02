Naj se ve, kdo je gospodar v Stožicah

Če rokometašice Krima Mercatorja ne bodo doživele poraza, ko bodo v soboto ob 18. uri v Stožicah gostile stare znanke iz Podravke, bodo osvojile četrto mesto v skupini A EHF lige prvakinj in imele v play-offu za četrtfinale prednost povratne tekme v domači dvorani. Če bodo potem boljše od Ludwigsburga, pa bi jih v boju za nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti na poti bržčas stal veliki Györ, nekdanji klub Krimovega trenerja Ambrosa Martina.

V primeru, da bi Ljubljančanke klonile proti južnim sosedam, bi bile pete in bi se srečale z Brestom ter upale na četrtfinalni dvoboj s prav tako odličnim Metzem. Težka pot na F4 je posledica sedmih zaporednih porazov v rednem delu. Niz so končale na zadnji domači tekmi z Glorio Bistrito, nazadnje pa so pred tednom zapravile priložnost za zmago in v Nykøbingu iztržile zgolj točko.

Ana Abina je prebolela bolezen. FOTO: Aljaž Močnik

»Za nami je težka tekma na Danskem, kjer smo prvič vodili od začetka tekme in bili na dobri poti do zmage, pa nam ni uspelo. V drugem polčasu smo nekako izgubili samozavest, s katero smo igrali v prvem delu. Resda smo bili pod veliko večjim pritiskom kot tekmice, pa tudi sam nisem sprejel najboljših odločitev, zato smo ostali brez dveh točk,« je velik del krivde na svoja pleča prevzel Martin, ki pričakuje težko tekmo: »Tekma bo vroča, ekipi sta na podobni ravni. Iz tedna v teden kažemo boljše predstave, pa vendar vsakič najdemo nekaj, kar moramo še izboljšati. To je naš največji izziv.«

Jovanka Radičević igra svojo zadnjo sezono in želi tudi v njej pustiti pečat. »K nam prihaja mlada ekipa v izjemni formi. Igrala bo brez pritiska, ampak dobro jo poznamo. Jaz bi se osredotočila bolj na nas, na našo igro, vseeno smo me gospodarice na domačem terenu. Resda ne gre za tekmo biti ali ne biti, je pa za nas v smislu samozavesti zelo pomembna za nadaljevanje. Za osmino finala in, upam, tudi za naprej.«

Ambros Martin verjame, da bo ekipa še rasla. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenska reprezentantka Ana Abina, ki je zaradi bolezni izpustila tekmo na Danskem, je zdaj dobro pripravljena. »Ne smemo se preveč ukvarjati s tekmicami, osredotočiti se moramo nase. Vzdušje v naši ekipi je načeloma 'okej', morda se čuti malce nervoze, ker se vsi zavedamo, kako pomembna preizkušnja nas čaka. Vsaka zmaga je pomembna, vsake se zelo veselimo. Sobotna bila za nas velika nagrada za vse trdo delo, ki ga vlagamo,« je po poročanju STA povedala igralka iz Mirne.