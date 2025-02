Krimovke s svežim vetrom v jadrih po novo zmago

Rokometašicam Krima Mercatorja se je odvalil velik kamen od srca, ko so v soboto prekinile niz sedmih porazov v EHF ligi prvakinj. Z novim optimizmom se podajajo na Dansko, kjer si bodo v soboto želele tudi teoretično zagotoviti napredovanje v play-off za četrtfinale. Nykøbing ne bi smel predstavljati previsoke ovire.

Krimovke so se z danskimi tekmicami to sezono že pomerile in v Ljubljani slavile visoko zmago. Dve točki pričakujejo tudi na Danskem, kamor se odpravljajo na krilih zmage nad romunsko Glorio Bistrito. Z njima bi še imele možnost osvojiti četrto mesto v skupini A, kar bi jim dalo na papirju ugodnejšega tekmeca v nadaljevanju.

Varovanke španskega stratega Ambrosa Martina zdaj čaka gostovanje pri najlažjem tekmecu skupine, ki ima samo eno zmago. »Po zmagi nam je pošteno odleglo. Vsi so bili na ponedeljkovem treningu bolj veseli, lažje se diha,« je dejal španski trener, ki ne bo mogel računati na poškodovani Grace Zaadi in Ano Abina.

Ambros Martin je dočakal prvo zmago na klopi Krima. FOTO: Jože Suhadolnik

»To je bila zmaga, ki smo jo po nizu porazov krvavo potrebovale, da nas malo dvigne predvsem v psihološkem smislu. Pomembna je bila tudi v boju za osmino finala. Ponosne smo na ti dve točki. Ostala sta nam še dva kroga skupinskega dela tekmovanja in upam, da bomo z obeh tekem prinesle po dve točki. Zdaj je za nas vsaka tekma kot 'playoff',« je pred nadaljevanjem sezone dejala Itana Grbić.

Zadnja tekma v Stožicah bo 22. t. m. doma s Podravko.