Stres v Stožicah vse večji, vse je še odprto, vse je v Krimovih rokah

Bolj ekstremne rezultatske krivulje ne bi mogle imeti rokometašice Krima Mercatorja. Sezono EHF lige prvakinj so odprle s štirimi zmagami, sledilo je sedem zaporednih porazov. Ni pa še nič izgubljenega, še vedno pa je lahko graf podoben črki N. V Stožicah so prižgani vsi alarmi, sobotna domača zmaga je nujna, Gloria Bistrita je neposredna tekmica v boju za izločilne boje.

Turbulentno sezono preživljajo serijske slovenske prvakinje, Po štirih zmagah je bilo vse kot v pravljici, sledila je nočna mora. Po tretjem porazu, doma z Metzem, se je poslovil Dragan Adžić. Potem ko njegov pomočnik Žiga Novak ni mogel preprečiti še enega poraza s Francozinjami, so v klubu pripeljali še bolj zveneče trenersko ime, Ambrosa Martina.

Šok terapija pogosto prinese vsaj kratkoročen učinek, toda Španec doživlja podobno zgodbo kot Ruben Amorim na klopi nogometašev Manchester Uniteda. Klub po novih treh porazih, zlasti grd je bil pri CSM Bukarešti za 13 golov, že pošteno visi v boju za napredovanje. Tri tekme pred koncem rednega dela Krim še drži šesto mesto v skupini A, zadnje, ki še vodi v play-off za četrtfinale. Toda Gloria Bistrita, ki so ji v prvem kolu premagale v gosteh za gol, ima prav tako šest točk. Prekinitev negativnega niza je torej nujna.

Po sedmih ničlah so igralke bolj ali manj izgubile pravico do replike, mora pa se oglasiti direktorica Deja Ivanović. »Ko smo najeli novega trenerja, smo vedeli, da moramo krivuljo obrniti navzgor, toda hkrati smo se zavedali, da se to ne da narediti čez noč. Ambros je prinesel nov način treninga in razmišljanja, vendar to še ni dalo rezultata, kar je za nas najbolj stresno,« pove Ivanovićeva, ki je v teh časih kot strelovod, ki prestreza slabo voljo od spodaj in zgoraj.

Načeta samozavest

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko in tako so krimovke nazadnje imele še smolo, ko so pri Storhamarju v zadnjih sekundah prejele neverjeten zadetek za poraz številka 7. »Že točka bi bila v teh časih vredna zlata in bi povrnila vsaj malo nasmeha na obraze. Po vseh teh porazih je samozavest v ekipi močno načeta, četudi je večina igralk vrhunskih in izkušenih. Tudi one so iz krvi in mesa. Prav zeto je treba največ delati na psihološkem področju.«

Deja Ivanović se nadeja dviga forme Krima. FOTO: Voranc Vogel

Tekma proti Romunkam bo pravi preizkus zrelosti, zmaga bi bila za krimovke kot voda za tavajočega v puščavi. »Vse je še odprto in nič ni izgubljenega. Še vedno je vse v naših rokah in nismo odvisni od drugih. Vemo, da je ekipa sposobna veliko več. Potrebujemo preklop, potrebujemo zmago,« se zasuka kolesa sreče nadeja nekdanja vrhunska krožna napadalka Krima.

»Že novembra je bila ekipa načeta, prišlo je do trenerske menjave, potem je sledilo evropsko prvenstvo in tudi letos še ni bilo razloga za veselje. Prepričana sem, da je trener s svojo ekipo odkril jedro težav in ga bo znal odstraniti, nima pa čarobne palice,« je razmišljala direktorica.

Dobrodošla, Zulićeva

Pred Krimom so zadnje tri tekme, tekmeci (sledita še Nykøbing v gosteh in Podravka doma) pa premagljivi. Še vedno se lahko zgodi, da bo Krim na koncu zasedel četrto mesto v skupini in imel povsem spodobno izhodišče za preboj v četrtfinale. »Prav gotovo, že na začetku sezone smo rekli, da je najbolj pomembno, kakšen si marca, aprila, maja. Ampak časi so takšni, da se moramo zares osredotočati samo na naslednjo tekmo. Gremo raje po etapah. Dekleta niso pozabila igrati rokometa, ekipa se mora dvigniti kot celota,« je v teh časih dolgoročne cilje umaknila na stran Ivanovićeva, ki se je v poplavi slabih novic v zadnjih tednih in tudi že mesecih razveselila vrnitve Nine Zulić, novopečene mamice: »Prinesla je svežino in energijo v ekipo, je prava krimovka. Veseli smo njene vrnitve.«

Poziv direktorice gre tudi navijačem, da naj tudi v slabem ostanejo zvesti Krimu: »Vsak vzklik in vsak aplavz štejeta. Skupaj lahko to prebrodimo in obrnemo krivuljo navzgor.«