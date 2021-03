Kako po koroni? Aduti v rokah klubov, ki ustvarjajo

V nadaljevanju preberite tudi:

Predsednik rokometašev Celja Pivovarne Laško Jernej Smisl se veseli osmine finala lige prvakov. Zagotavlja, da bo klub preživel krizo zdrav in ostal konkurenčen v Evropi. Kako je klub prizadela epidemija koronavirusa in kako se je odzval nanjo? Kakšni so načrti za naprej? Kako ocenjuje pomoč države športu?