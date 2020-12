Korak nazaj za dva naprej na domačem euru

V nadaljevanju preberite:



Slovenske rokometašice so po porazih z Dansko, Francijo in Črno goro končale nastope na evropskem prvenstvu na Danskem. Ekipa ni bila uravnotežena, imela je malo časa za pripravo, mankalo je nekaj igralk, na katere bo lahko selektor Uroš Bregar računal čez dve leti, ko bo euro tudi v Sloveniji. Kaj si lahko takrat obetamo v Zlatorogu in Stožicah? Komu bo Danska ostala v lepem spominu? Kje so glavne rezerve?