Zorman: Danes je bilo lepo biti Slovenec v Zagrebu; Vlah: Fantastični navijači

Po zmagi s 36:22 proti Zelenortskim otokom so bili v taboru slovenske rokometne reprezentance zadovoljni. Ponosni si bili podpore navijačev. Misli so že obrnili k ponedeljkovi tekmi z Islandijo za prvo mesto v skupini G in štiri točke v nadaljevanju.

Uroš Zorman, selektor: »Glave niso bile tako čiste kot proti Kubi. Fantje so mislili, da bo vse skupaj malo lažje. V prvem polčasu smo naredili kar precej tehničnih napak in tekmecem omogočili nekaj lahkih golov. Tudi naša realizacije je bila manjše slabša. Videli pa ste, da lahko igralci v nekaj minutah naredijo visoko razliko. Drugi polčas je bil spet miren. Na koncu zanesljiva zmaga, dve točki, kljukica, vsi smo ostali zdravi. Rotirali smo podobno kot proti Kubi, treba je bilo razporediti moči. Imamo zelo kakovostno zunanjo linijo. Danes vsak igra rokometa, nikogar ne moreš premagati v prvih petih minutah. Malo smo se mučili 20 minut, a ne preveč. Zdaj prihaja reprezentanca Islandije, derbi skupine, vsi vemo, kaj pomeni Islandija v svetovnem rokometu. Maksimalno se bomo pripravili. Z nami bo tudi Borut Mačkovšek. Danes je bilo še enkrat toliko naših navijačev kot v četrtek. Verjamem, da jih bo v ponedeljek še enkrat več kot danes. To je dodaten motiv, dodatna energija, veter v hrbet. Danes je bilo lepo biti Slovenec v Zagrebu.«

Aleks Vlah je bil najboljši strelec. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Aleks Vlah: »Za nami sta zanesljivi zmagi. Mogoče je bila prva tekma s Kubo malce boljša kot ta. Vedeli smo, da nas v ponedeljek čaka prva prava tekma. Gremo po zmago. Možnosti so 50:50, ampak mi bomo imeli navijače, ki so bili danes fantastični.«

Klemen Ferlin je zbral 10 obramb. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Klemen Ferlin, vratar: »Že štiri dni ne čutim več bolečine v stegenski mišici. Opravil sem tri treninge, vse je bilo v redu, zato smo se odločili, da začnem tekmo. Bilo je dobro, ampak lahko bi bilo še boljše. Vzdušje v dvorani je bilo super, nadejam se, da smo z našo igro v drugem polčasu prepričali navijače, da pridejo v ponedeljek v še večjem številu.«