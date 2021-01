Krč je popustil, začenja se boj za četrtfinalno vstopnico

Ljubomir Vranješ zaupa svojim fantom. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Blaž Blagotinšek je ključni mož na črti. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Ljubomir Vranješ, slovenski selektor: »Vožnja je bila počasna in dolga. Povsod samo pesek. Načrtovali smo sem priti s štirimi točkami, a nič ne de. Upam, da je zmaga z Belorusijo znak, da se naša krivulja vzpenja. Treninga nismo imeli, nič tragičnega, moramo se spočiti. Šli smo v fitnes in analizirali Makedonijo. Igralci vedo, kaj in kako, en trening jim ne bi veliko koristil. Tekma je zgodaj, verjamem, da se bodo fantje pravi čas prebudili. Makedonci imajo dva, tri igralce, na katere moramo biti zares pozorni. Ocenjujem, da imamo boljšo ekipo in računam na dve točki.«

Piramid ni bilo na spregled

Rok Ovniček nabira izkušnje. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

19

golov je na treh tekmah zbral najboljši slovenski strelec Blaž Janc

Blaž Blagotinšek, krožni napadalec: »Prišli smo v Kairo, tukaj nas čaka nova skupina in tri težke tekme, prva proti Makedoniji že precej zgodaj. Žal nimamo vseh štirih točk, smo pa proti Belorusiji v večini drugega polčasa pokazali našo igro. Makedonci so prišli na SP naknadno, niso tako močni kot običajno. A ne smemo jih podcenjevati. V preteklosti smo igrali z njimi in imeli težave. Vem pa, da jih bomo z dobro igro premagali. Vzdušje v ekipi je spet super, nikakor nočemo, da se nam ta duh spet sesuje v prah. Imamo dobro izhodišče in gremo polni adrenalina naprej.«

Staš Skube je našel svoje mesto v reprezentanci, v kateri ga ni bilo več let, in je nekakšen džoker v rokavu selektorja Ljubomirja Vranješa. FOTO: Hazem Gouda/Reuters

Rok Ovniček, srednji zunanji igralec: »Mislim, da bo kar napeta tekma, Severni Makedonci se dvigajo. Res je, da niso imeli takšnih priprav kot mi, prišli so namreč šele v zadnjem trenutku. Mi bomo poskušali narediti vse, kar je v naši moči, in vzeti pomembni točki. Želimo ohraniti upanje na nastop v četrtfinalu. S Kirilom Lazarovom (soigralcem iz Nantesa; op. p.) sva se pogovarjala pred prvenstvom, takrat mi je zaželel vso srečo, a verjetno zdaj razmišlja drugače. Zanimivo, takrat mi je rekel, da ogreva roko in da se vidiva v Egiptu, kar se je izkazalo za resnično.«

V Aleksandriji se je za Slovenijo začelo z rekordno zmago, nadaljevalo zelo slabo in končalo odlično, popotnica v glavni del svetovnega prvenstva v Egiptu pa je – solidna. Po težko prigarani zmagi proti Belorusiji reprezentancodanes ob 15.30 v Kairu čaka prva tekma glavnega dela. V največji dvorani v državi bo nasproti stala ekipa Severne Makedonije, ki je na mundial prišla kot rezerva po odpovedi Češke.Slovenija je bila še v nekakšnem »nokdavnu« po šokantnem porazu proti Rusiji in je bila v prvi četrtini tekme z Belorusijo povsem razglašena. A že do odmora je našla ritem in prišla do izenačenja, v drugem delu pa je fante tudi po zaslugi obramb prišlekapopustil krč.S spoznanjem, da vendarle niso pozabili igrati rokometa in da imajo še precej rezerv, se bodo lotili starih znancev iz Severne Makedonije. V zadnjih desetih letih so se z njimi srečali velikokrat, štirikrat tudi na velikem tekmovanju. Na SP 2015 in 2017 so jih premagali, na EP 2012 in 2018 pa izgubili.Tokrat bodo izraziti favoriti, na papirju razlika v kakovosti nikdar ni bila večja. Makedonci so šele dva dni pred SP izvedeli, da potujejo v deželo faraonov, tam pa doživeli dva visoka poraza proti Švedski in Egiptu, preden so si kožo rešili proti Čilu, s katerim so se po novem letu srečali na dveh prijateljskih tekmah v Skopju.Reprezentanca je oslabljena, selektorse je odločil za pomladitev in boljši rezultat pričakuje čez leto na EP na Madžarskem in Slovaškem. V vratih ni več, na levem krilu manjka poškodovani, na desnem zaradi covida-19V Severni Makedoniji, kjer je rokomet šport številka 1, je bila reprezentanca po porazu proti Egiptu z 19:38 deležna hudega zmerjanja na družabnih omrežjih. Zmaga proti Čilu je prinesla nekaj miru, a nihče ne pričakuje zmage proti Sloveniji. Obramba naj bi bila šibka točka, v napadu pa skoraj vse sloni na izkušeni navezi. Skupaj imata 73 let!Slovenci so se včeraj z avtobusom preselili iz Aleksandrije v Kairo, kjer jih po tekmi s Severno Makedonijo čakata še srečanji s Švedsko (petek, 20.30) in Egiptom (nedelja, 18). Le tri zmage jamčijo četrtfinale. Drugi del 27. SP tekmeci v novi skupini 4 sicer začenjajo takole: Švedska 4 točke, Rusija 3, Slovenija in Egipt po 2, Belorusija 1 in Makedonija 0.V ekipo se je vrnil optimizem in Slovenci so odločeni zgrabiti priložnost. V največjem afriškem mestu so se nastanili v hotelu na obrežju mogočnega Nila. Piramid niso videli, nista jih mogla pozdraviti nitiin, ki sta bila še enkrat testirana. Če bo vse v redu, se bosta danes pridružila ekipi in kandidirala za nastop, vendar je konkurenca velika, zdaj ima Vranješ ob še drugem rezervistu21 igralcev.Med njimi Makedonce še najboljše pozna, ki je bil dve sezoni član Vardarja in je z njim leta 2018 osvojil ligo prvakov. Trebanjec si je hitro izboril svoje mesto v ekipi obin. Slednja sta ob koncu tekme z Belorusijo spet čarala, kot znata.Izkazala sta se krožna napadalcainkončno je v polno zadel. Kar je najbolj pomembno, začutila se je obramba, v kateri je eden glavnih stebrov. Slednjega je treba pripeljati na raven, ko se lahko v vsakem trenutku dvigne in sproži projektil. Podobno velja zain, saj se Slovenci ne bodo mogli do konca zanašati na »štrikanje« in podaje na črto. Tekma proti Severni Makedoniji se zdi kot naročena za to.Slovenci včeraj niso imeli treninga, bili so brez prtljage, ki je zamudila štiri ure. Šele dobro uro pred tekmo bodo prišli v osrednjo dvorano v Kairu, na katero imajo Bombač,, Skube inlepe spomine, saj so v njej leta 2009 osvojili bronasto kolajno na mladinskem prvenstvu.