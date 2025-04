Slovenska kapetanka bo okrepila velikana

Velik karierni preskok je uspel kapetanki slovenske rokometne reprezentance. Tjaša Stanko se bo po koncu sezone s Krima Mercatorja preselila k najuspešnejšemu ženskemu klubu Györu, kjer kot pomočnik trenerja deluje nekdanji slovenski selektor Uroš Bregar.

Mariborčanka je doslej igrala za Zagorje, Krim, Podravko in Metz. Decembra je bila najboljša slovenska igralka na evropskem prvenstvu v Avstriji, kjer je bila tretja strelka in izbrana v idealno postavo eura.

Stankova bo kmalu oblekla reprezentančni dres. FOTO: RZS

V tej sezoni na Krimu ni uresničila ciljev, saj so Ljubljančanke izpadle že v osmini finala EHF lige prvakinj. Za Györ je pred tem igrala Ana Gros in lani z njim postala evropska prvakinja. Ta konec tedna bo Krim branil naslov pokalnega prvaka, ko bo na Kodeljevem zaključni turnir. Za tem se bo zbrala reprezentanca, ki jo prihodnji teden čakata dve tekmi s Srbijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

»Tjaša je igralka, ki lahko igra na več položajih in je naložba tudi v prihodnost. Vemo, česa je sposobna in Ima ogromno izkušenj iz lige prvakinj,« je povedal direktor kluba Peter Endrödi.

Tjaša Stanko je podpisala za Györ. FOTO: gyorietokc

»Pogodbo sem podpisala z velikim veseljem, saj je Györ najboljši klub v ženskem rokometu. Zavedam se, kakšni so njegovi cilji in da ni lahko igrati v Györu, kjer so pričakovanja najvišja. Za vsako minuto na igrišču se je treba boriti. Zame je to velik izziv in skušala bom pomagati po najboljših močeh,« je za spletno stran kluba povedala 27-letna leva zunanja igralka.

Györ je šestkratni zmagovalec lige prvakinj. Glavni trener je od leta 2022 Šved Per Johansson. Letos ga v četrtfinalu čaka Ludwigsburg, ki je izločil Krim.