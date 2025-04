Krim vrnil pokalno lovoriko v svojo vitrino, majhen obliž na evropsko rano

Rokometašice Krima so 29. postale prvakinje pokala Slovenije, v finalu na Kodeljevem so pred 800 gledalci s 36:24 (STATISTIKA) premagale tekmice iz ajdovskega Mlinotesta ter vrnile lovoriko v Ljubljano, potem ko so lani ostale brez nje zaradi administrativne napake (preveč tujih igralk) prav proti Ajdovščini.

Kapetanka Ana Gros je bila najboljša strelka z osmimi goli, šest jih je dosegla Ana Abina, pet pa Črnogorki, Tatjana Brnović in Jovanka Radičević, ki končuje igralsko kariero. Pri Ajdovkah, ki so zaostale z 0:4 in že v prvem polčasu za devet golov, potem pa si približale 6 (22:28), sta bili najbolj učinkoviti Petra Kramar (6) in Nuša Fegic (5). Najboljša igralka tekme je bila reprezentantka Ana Abina.

Krim je vrnil pokal v Ljubljano. FOTO: RZS

»Ajdovščina je klub, ki se vedno bori do konca. Ni bilo tako lahko, kot nakazuje končni izid. Na koncu so odločile izkušnje in naša rotacija. Po razočaranju v ligi prvakinj (Krim je pred tednom izpadel v osmini finala z Ludwigsburgom; op. p.) se je povrnilo dobro vzdušje v ekipo. Naslednji cilj je naslov državnih prvakov in ta zmaga nas bo še malce ponesla,« je povedala Ana Abina.

Krim od slovenske osamosvojitve le dvakrat ni igral v velikem finalu, prvič leta 1992. V letih 1992 in 1998 je pokalni naslov osvojila ljubljanska Olimpija, lani pa Mlinotest Ajdovščina.

Krimovke so bile najboljše na Kodeljevem. FOTO: RZS

Že danes se bo v Laškem zbrala slovenska reprezentanca in začela priprave na kvalifikacijski tekmi proti Srbiji za nastop na svetovnem prvenstvu. Če bi Slovenke izločile Srbkinje, bi lahko Ana Abina sezono vendarle označila kot pozitivno, drugače verjetno ne. »Srbija ima izkušene igralke, ampak če bomo pustile srce na igrišču kot na EP, se lahko nadejamo uspeha. Če pa izpademo, pa si ne bomo imele česa očitati,« je razmišljala Abina in tudi omenila »slavljenko« Radičevićevo: »Jovanka je zares oseba in igralka s karakterjem, vesela sem, da je pred koncem kariere osvojila še eno lovoriko. Ta pokal posvečamo tudi njej.«