Krimovke klonile drugič zapored

Rokometašice Krima Mercatorja so doživele drugi zaporedni poraz v ligi prvakinj. V 6. kolu so v gosteh s 26:28 (14:16) izgubile proti igralkam kluba FTC.

Slovenske prvakinje so pred tednom dni v Stožicah klonile proti tekmicam iz Bukarešte, danes pa so bile od njih boljše še tradicionalne mednarodne tekmice iz Budimpešte. Ljubljančanke so bile uvodoma enakovredne favoriziranim gostiteljicam. Prvič na dvoboju se jim je zalomilo med osmo in deseto minuto, ko so zaostale za tri gole (4:7). Po dveh zadetkih Ane Gros in enem Tjaše Stanko so v 14. minuti izenačile na 7:7.

Krimova igra je – tako kot na prejšnjem dvoboju proti Bukarešti – v glavnem slonela na učinku Grosove. Velenjska ostrostrelka je v uvodnih petnajstih minutah dosegla pet od skupno osmih golov Krima, v nadaljevanju pa se je tudi njej malce ustavilo, kar je domača ekipa izkoristila in v 21. minuti znova ušla za tri gole (11:8).

Varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so se hitro povezale in že minuto pozneje znižale na 10:11, na veliki odmor pa so se odpravile z zaostankom dveh golov (14:16).

Kar deset minut brez zadetka

Na krilih Francozinje Tamare Horaček so nato hitro nadomestile zaostanek (16:16). Tekma je bila v nadaljevanju povsem enakovredna, sredi drugega polčasa pa so Ljubljančanke znova padle v krizo in v 48. minuti zaostale za tri gole (21:24).

Grosova je v 52. minuti prekinila kar 10-minutni strelski post ljubljanske ekipe, ki v prelomnih trenutkih dvoboja ni zmogla ogroziti vodstva madžarskega športnega velikana. Gostiteljice so v končnici odbile vse napade slovenskih prvakinj.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Grosova z enajstimi goli. Francozinji Tamara Horaček in Grace Zaadi sta prispevali po štiri zadetke, brazilska vratarka Barbara Arenhart pa je zbrala 14 obramb.

FTC – Krim Mercator 28:26 (16:14) Erd Arena, gledalcev 2000, sodnika: Braseth in Sundet (oba Norveška). Ferencvaros: Glauser, Bode-Biro, Edwige, Dmitrijeva 7, Harsfalvi 1, Bölk 8, Marton, Kanor, Tomori, Malestein 6, Simon, Klujber 3, Bordas, Maslova 1, Cvijić, Lekić 2 (2). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Radičević 2, Stanko 2, Gros 11 (3), Zaadi 4, Mavsar, A. Abina, N'Diaye, Gutirrez Bermejo, Varagić, Horaček 4 (1), Ngombele, Brnović 3, Ignjatović, Grbić. Sedemmetrovke: Ferencvaros 5 (2), Krim Mercator 4 (4). Izključitve: Ferencvaros 8, Krim Mercator 4 minute.

Krimovke bodo naslednjo tekmo odigrale 10. novembra, ko bodo gostile rokometašice Metza.