Andaluzijka Jennifer Gutierrez sanja o velikih stvareh na Krimu

Štiri zaporedne zmage v EHF ligi prvakinj so bile odlične za samozavest nove ekipe Krima Mercatorja. Rokometašice Dragana Adžića so jih dosegle predvsem zaradi izkušenj. Te so prinesle okrepitve, kot so Ana Gros, Amra Pandžić, Grace Zaadi, Tamara Horaček in tudi Jennifer Gutierrez Bermejo. Španka, ki je že dvakrat nastopila na OI, se zaveda, da zgolj zanašanje na izkušnje ne bo dovolj proti CSM Bukarešti, ki bo danes ob 18. uri gostovala v Stožicah.

Devetindvajsetletna španska reprezentantka se je rodila v Švici. »Moja starša sta Španca, ampak doma je bila kriza in sta šla delat v Švico. Tam sva se rodili s sestro. V Švici smo bili do mojega šestega leta, potem smo se vrnili. Živimo v mestu Algeciras v provinci Cadiz na jugu Španije blizu Malage, tam so vsi sorodniki,« je povedala Andaluzijka, ki je po covidu spet zapustila Iberijski polotok in igrala za Borussio Dortmund ter Rapid in CSM iz Bukarešte.

Za Španijo je igrala na olimpijskih igrah v Parizu. FOTO: Reuters

»Pogrešam dom, družino, prijatelje. Toda hkrati sem zelo hvaležna, da imam priložnost biti na tujem. Imam strast do rokometa, ki je tudi moja služba. Spoznala sem Nemčijo, Romunijo in zdaj spoznavam Slovenijo.«

Prvi vtisi v Ljubljani so dobri. »Tukaj sem šele dober mesec, zelo mi je všeč mesto, rada imam soigralke, ki so zelo prijazne. Všeč mi je,« je zadovoljna levokrilna igralka, ki je na štirih tekmah dosegla sedem golov. Štiri proti Glorii Bistriti in tudi danes se bo soočila z Romunkami, za nameček s svojo bivšo ekipo. Tam je bila skupaj z Grace Zaadi.

Na OI je nastopila že drugič. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

»V Bukarešti sem se imela lepo v teh dveh letih, v Rapidu sem imela več rojakinj, kar mi je olajšalo bivanje, v CSM so se odločili, da bodo imeli tri leva krila. Razmišljala sem, ali se bo našel prostor zame ob Emmi Friis, ki je ena najboljših levih kril na svetu, in romunski reprezentantki Alexandri Dindiligan. Potem sem se poškodovala in postalo je še težje, na koncu se je pokazala priložnost, da pridem na Krim, ki je tudi sestavil zelo močno ekipo. Zadovoljna sem z odločitvijo,« je okoliščina prihoda v Stožice pojasnila 169 cm visoka igralka, ki si pri Krimu igralni čas deli s Tamaro Mavsar: »Že dolgo časa jo občudujem, gledala sem jo v slovenski reprezentanci. Še vedno se lahko od nje veliko naučim, posnemam nekatere stvari. Zelo dobro sva se ujeli in upam, da si bova pomagali priti na še višjo raven.«

S soigralkami se je zelo dobro ujela. FOTO: Voranc Vogel

Štiri zmage so bile dobrodošle, lahko Krim vpiše petico proti njeni nekdanji ekipi? »Težko bo, CSM Bukarešta ima zelo močno ekipo, veliko izkušenj. Ne bo nas podcenjevala. Pričakujem dobro tekmo, kdor bo v 60 minutah storil manj napak, bo vzel točki. Za takšne tekme živimo in treniramo. Veselim se. Zakaj ne, morda nam uspe ostati neporažene,« se derbija skupine A veseli zgovorna Španka, ki deli Krimove sanje o nastopu na sklepnem turnirju v Budimpešti.

Pravzaprav se Krimova sezona zares začne šele zdaj, po Bukarešti bosta tekmeca še Metz in vodilni Ferencvaros. ...

Pogodbo s Krimom je sklenila za dve sezoni. FOTO: RK Krim

Skupaj v dobrem in slabem

»Vedno težje bo, zdaj se bomo srečali z enim od favoritov za končno zmago. Toda verjamem v našo moč. Vsi želimo junija v Budimpešto, zato smo tukaj. Zato smo preživeli že toliko ur v tej dvorani. Seveda bodo prišli tudi težki časi, ampak moramo jih prebroditi kot ekipa. Nihče ne more imeti popolne sezone, tudi prvak Györ je ni imel,« je delu zaprisežena Jenny, ki je podpisala pogodbo za dve sezoni: »Če bomo na koncu uresničili načrt, bomo veseli, če ne, si ne bomo mogli ničesar očitati in bomo poskusili naslednjič.«

Za Krim Mercator je dosegla sedem golov na štirih tekmah in ima rezerve. FOTO: RK Krim

Na olimpijskih igrah je bila Španija zadnja, 12., tik za Slovenijo. »To so bile moje druge OI (v Tokiu je bila Španija deveta; op. p.) in ni se razpletlo, kot smo si želele. Bilo je dolgo poletje, veliko ur na igrišču. Bila pa je tudi lepa izkušnja, hvaležna sem, da sem lahko doživela čar Pariza 2024.«