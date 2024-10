Krim k starim znankam; Jovanka Radičević: Mirne glave in vroče srce

Po štirih zmagah so rokometašice Krima Mercatorja prejšnji konec tedna doživele poraz proti CSM Bukarešti, jutri pa bodo želele stopiti nazaj na zmagovita pota, ko bodo ob 16. uri v 6. kolu EHF lige prvakinj gostovale na Madžarskem pri Ferencvarosu.

Naloga je vse prej kot lahka, FTC ima zvezdniško ekipo, v kateri so tudi tri bivše krimovke, Andrea Lekić, Dragana Cvijć in Darja Dmitrijeva. Tudi Ferencvaros je v soboto prvič izgubil, v Metzu je bilo 19:24, in bo še posebej motiviran, da premaga ekipo Dragana Adžića. Ta je bila v prejšnji sezoni v dvorani v Erdu v predmestju Budimpešte uspešna in je zmagala z 28:26, nov uspeh bi bil odlična spodbuda pred dvema tekmama v vodilni zasedbi v skupini A iz Metza.

»Kadar zmaguješ, nimaš veliko časa za slavje, tudi ko izgubiš, ni veliko časa za žalost. Pogled je že usmerjen proti novemu cilju. Pred nami je nov izziv, nov tekmec. Če je bilo treba izgubiti, je bolje, da je bilo to sedaj kot pa v nadaljevanju sezone. Lani je, na primer, Metz zmagoval po tekočem traku, nato pa končal nastope v četrtfinalu. Najbolje moramo biti pripravljene takrat, ko je to najbolj pomembno. Verjamem, da v četrtfinalu,« je optimistična veteranka Jovanka Radičević.

Kupile vse, kar se je dalo

Kot je dodala Črnogorka, je to sezono cilj krimovk uvrstitev na sklepni turnir F4. »Predvsem je pomembno, da ohranimo dobre stvari, ki nas krasijo, in se osredotočimo nanje. Čaka nas težko gostovanje, vendar moramo v tekmo s Ferencvarosem vstopiti pogumno in odločno. Vemo, kako kakovostno ekipo imajo, saj so kupili vse, kar je bilo za kupiti, gre za najboljšo napadalno ekipo to sezono. Potrebujemo mirno glavo in vroče srce ter moramo pokazati pogum na igrišču. Tekma bo težka tudi zaradi publike, vendar naj bo to za nas le dodatna motivacija,« je za STA še povedala Radičevićeva.