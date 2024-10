Deset golov Ane Gros premalo za nadaljevanje zmagovitega niza

Vsega lepega je enkrat konec. Po štirih zaporednih zmagah v EHF ligi prvakinj so rokometašice Krima Mercatorja doživele prvi poraz. V Stožicah je bil z 31:29 boljša CSM Bukarešta. Derbi skupine A sta zaznamovali slovenski olimpijki Ana Gros in Elizabeth Omoregie. Grosova je dosegla 10 golov za Krim, Omoregiejeva osem za Romunke. Čez teden dni bodo Ljubljančanke gostovale pri Ferencvarosu, ki je v Metzu prav tako doživel prvi poraz.

Po dveh minutah je prvi gol na tekmi dosegla kapetanka Ana Gros, vrnila je slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, Romunke pa v prvo vodstvo popeljala zvezdnica Kristina Neagu, nakar je danska Emma Friis povišala na 3:1.

Za Krim je na levem zunanjem položaju igrala visoka Betchaidelle Ngombele, vendar je pri 20 letih nizala napake, ki so jih gostje znale kaznovati. Samo Grosova je imela recept za obrambo ekipe iz Bukarešte, ki je lani Krimu preprečila napredovanje v četrtfinale. Ngombelejeva iz Konga je vendarle prišla do zadetka in je izenačila na 4:4. Toda CSM je bil še naprej v prednosti gola ali dveh. Ko je razlika narasla na 3, je bil pri 9:12 v minuto premora prisiljen domači trener Dragan Adžić.

Atraktiven je bil gol vratarke Barbare Arenhart preko celotnega igrišča, vendar ni prinesel zasuka. Romunke so med odmorom vodile z 19:15. V domačem napadu je bila razpoložena zgolj Grosova s sedmimi goli, samo še Tatjana Brnović je dosegla več kot gol v 30 minutah (3). Obramba pa ni znala zaustaviti Neagujeve, Omoregijeve in Emilie Arntzen. Devetnajst prejetih golov je bilo veliko preveč.

V drugem polčasu je na desno krilo prišla veteranka Jovanka Radičević in takoj dosegla dva gola za prepolovitev zaostanka, iz protinapada je zadela še Tamara Mavsar in tekma je bila v hipu spet odprta. Ne za dolgo, evropske prvakinje iz leta 2016 so spet dvignile svoj ritem, krimovke pa niso znale izkoristiti obramb Arenhartove. Kmalu je bilo spet minus 4 (18:22).

Še naprej je Grosova tresla mrežo, tretji gol Radičevićeve je pomenil znižanje razlike na 21:23. Razigrala se je tudi Tamara Horaček, Radičevićeva pa je 14 minut pred koncem znižala na 25:26, ko je minuto odmora zahtevala gostujoča trenerka Helle Thomsen.

Grosova je v 54. minuti dosegla deseti gol in znižala na 27:28, ampak tako želenega preobrata v Stožicah ni bilo. Bukarešta je bila stabilna v končnici in se izognila drami ter vpisala četrto zmago v ligi prvakinj.

Ljubljanska zasedba je v uvodnih štirih tekmah skupine A premagala hrvaško Podravko Vegeto s 24:23, danski Nykøbing s 35:25, romunsko Glorio Bistrito s 35:30 in norveški Storhamar s 25:23.

Skupina A, 5. kolo:

Gloria Bistrita – Podravka Vegeta 25:29

Nykøbing – Storhamar 28:33

Krim Mercator – CSM Bukarešta 29:31

Metz – Ferencvaros 24:19