Luka Žvižej po trenerske izkušnje v Maribor

Vodstvo rokometnega kluba Maribor Branik je našlo novega trenerja članske ekipe. Vijoličaste bo v sezoni 2021/22 vodil Luka Žvižej, najboljši strelec slovenske reprezentance, ki se je igralsko upokojil oktobra 2019, so sporočili iz štajerskega tabora.



Žvižej se je hitro podal v trenerske vode. Priložnost za novo poglavje v karieri je najprej dobil v domačem Celju, kjer je v zadnji sezoni vodil mladinsko selekcijo, po odhodu Tomaža Ocvirka pa ob koncu sezone začasno prevzel člansko ekipo.



Hitro po koncu sezone se je pojavila možnost, da se Žvižej vrne v Maribor, kjer je igral leta 2017.

Žvižej je v svoji karieri osvojil veliko lovorik. Je četrti najboljši strelec v zgodovini Celja Pivovarna Laško, s 702 zadetkoma pa tudi prvi strelec slovenske izbrane vrste. Izkušnje v tujini je ob igranju za Celje nabiral še v Španiji, na Madžarskem in v Nemčiji.



»Pri odločitvi za selitev v Maribor so pretehtali novi izzivi, nove stvari. Gre za prvo priložnost, da prevzamem ekipo, ki nastopa na najvišji ravni v slovenski ligi. Maribor mi je znan. Tu sem konec koncev odigral svoje zadnje tekme v Sloveniji. Po pogovorih z vodstvom smo hitro našli skupen jezik. Pripravljeni smo na delo in izzive, ki so pred nami,« je ob podpisu pogodbe dejal 40-letni Žvižej.

