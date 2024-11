Poraz z Metzem odnesel Dragana Adžića, sprememba v kočljivem trenutku

Po včerajšnjem visokem porazu v EHF ligi prvakinj proti Metzu v Stožicah (25:34) je rokometni klub Krim Mercator zapustil trener Dragan Adžić.

Kot so sporočili iz kluba, je Adžić, ki je vodenje prve ekipe Krima Mercatorja prevzel pred začetkom sezone 2022/2023, podal odstopno izjavo, ki jo je klub spoštljivo sprejel. Do nadaljnjega bo vlogo glavnega trenerja prevzel dosedanji pomočnik Žiga Novak, ki bo ekipo vodil na prihajajočih tekmah. Klub se Adžiću zahvaljuje za vloženo delo in predanost ter mu želi uspešno nadaljevanje športne poti, so zapisali.

Do prekinitve sodelovanja je prišlo v kočljivem času, konec tedna bo Krim gostoval v Metzu na zadnji letošnji tekmi, zatem se bodo začele priprave reprezentance na evropsko prvenstvo. Adžić kot selektor Slovenije vodi veliko igralk Krima Mercatorja.

Krim je sicer odlično začel novo sezono, nanizal štiri zmage, potem pa močno popustil in izgubil zadnje tri tekme (CSM Bukarešta, Ferencvaros, Metz). Cilj pred sezono je bil prvi nastop na zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti. Adžić je pred sezono dobil veliko okrepitev, tudi Ano Gros ter francoski zvezdnici Grace Zaadi in Tamaro Horaček.

Črnogorec, ki je zamenjal Natašo Derepasko, ta pa Uroša Bregarja, je ob prihodu v Ljubljano dejal, da je njegov cilj Krimov tretji naslov evropskih prvakinj. Očitno so v vodstvu kluba ocenili, da z njim ne bodo ponovno prišli na vrh. Proračun v višini okrog dveh milijonov in pol evrov pač terja bolj prepričljivo igro, še zlasti v domači dvorani.