Mlakar rešil Celjane, Trimo in Slovan suverena (VIDEO)

V slovenskem rokometnem prvenstvu se je začela končnica v dveh skupinah za prvaka. V prvem kolu so med favoriti imeli najtežje delo Celjani, ki so šele v zadnjih sekundah prišli do domače zmage proti Ribnici. Junak napetega srečanja je bil domači kapetan Žiga Mlakar.

Celje je bilo suvereno v prvem polčasu in ga dobilo z 19:13, toda potem se je zgodba obrnila. Gostujoči igralec Uroš Knavs je v končnici dosegel 12. gol za vodstvo z 32:31, izenačil pa je Andraž Makuc. Trener Ribnice Jan Pucelj je 41 sekund pred koncem vzel minuto odmora, toda Kristjan Klun je zgrešil, domači trener Paulo Pereira pa zaustavil uro. Celjani so imeli pol minute časa, deset sekund pred koncem pa je priložnost izkoristil Mlakar za veselje na tribunah Zlatoroga. V skupini B je Trimo zanesljivo vpisal par točk s Slovenj Gradcem in bo v petek gostoval v Celju.

V skupini B je Gorenje že v četrtek opravilo s Krko, Slovan, vodilna ekipa prvega dela, pa je strla odpor žilave Loke, a plačala tudi visok davek, saj je hudo poškodbo že v osmi minuti staknil mladi organizator igre Alexsander Perić. V Petek bodo na Kodeljevem gostovali branilci naslova iz Velenja.

Skupina A:

Četrtek:

Gorenje – Krka 28:21 (Sokolič 7, Blagotinšek 5; Vukić 8)

Petek:

Slovan – Loka 37:33 (Slatinek Jovičić 10, Zobec 7; Jesenko 10, Hriberšek 7)

Skupina B:

Sobota:

Celje Pivovarna Laško – Ribnica 33:32 (Perić 8, Bognar 5; Knavs 12, Begić 5)

Trimo – Slovenj Gradec 28:24 (Miklavec 7; Štaleker 5)