Moskovčanke z Ano Gros padle v Stožicah

Rokometašice Krima Mercatorja so na tekmi 8. kroga evropske lige prvakinj v Ljubljani premagale moskovski CSKA s 24:21 (11:10). Skupinski del se bo zavoljo decembrskega svetovnega prvenstva v Španiji nadaljeval v začetku prihodnjega leta, Krim bo 8. januarja gostoval pri norveškemu Vipersu iz Kristiansanda. Krimovke so pred slabim tednom v ruski prestolnici dokaj nepričakovano - glede na letošnje izide - odščipnile točko Moskovčankam, na drugem medsebojnem dvoboju v skupini B pa so danes na kolena položile ambiciozne tekmice iz Rusije, kjer od letos poleti igra tudi prva dama slovenskega rokometa Ana Gros.

Ljubljanska ekipa je po današnji zmagi napredovala na šesto mesto v osemčlanski skupini B. V dosedanjem delu je premagala turški Kastamonu, po dveh tekmah proti moskovskemu CSKA, na katerih je osvojila tri od štirih možnih točk, pa je na obračunih proti madžarskemu Györu, francoskemu Metzu, švedskemu Sävehofu, danskemu Odenseju in norveškemu Kristiansandu ostala praznih rok.

Prva polovica dvoboja je minila v enakovredni igri. Ljubljanska ekipa je v 13. minuti zaostala za dva gola (3:5), a je v nadaljevanju strnila svoje vrste in po hudem boju in na izjemno obrambno naravnani tekmi v 22. minuti izenačila na 7:7. Tri minute kasneje je Francozinja v ljubljanski ekipi Océane Sercien-Ugolin svoje soigralke znova popeljala do vodstva z 9:8, po golu Srbkinje Katarine Krpež-Šlezak ob zvoku sirene pa so se slovenske prvakinje na veliki odmor podale z najmanjšo možno prednostjo (11:10). Izbranke Natalije Derepasko, ki na današnji tekmi ni mogla računati na dve krožni napadalki Natašo Ljepoja in Dragano Cvijić, so v drugi polovici tekme prikazale še boljšo predstavo. V začetku drugega polčasa so si po zadetku Valentine Klemenčič prvič na tekmi priigrale dva gola prednosti (12:10), a so jih Moskovčanke le tri minute pozneje ujele (12:12).

Zbrane do konca

V 42. minuti so znova pogledale v hrbet Moskovčank (13:14), a so sredi drugega polčasa Ljubljančanke zaigrale zelo dobro in po zaslugi učinkovite Krpež-Šlezakove štiri minute kasneje znova povedle s 17:15 in strokovnjake na ruski klopi prisilile v minuto odmora. A ta ni prekinila naleta krimovk, po golih Nizozemke Harme van Kreij in Tjaše Stanko ter dveh Srbkinje Andree Lekić so si v 54. minuti priigrale kar šest golov prednosti (22:16). Ljubljančanke v končnici dvoboja niso zapravile lepe priložnosti za končno zmago, v sklepnih minutah so bile dovolj zbrane in zasluženo slavile. Pri Krimu je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Katarina Krpež-Šlezak s sedmimi goli, Tjaša Stanko in Andrea Lekić sta dosegli po tri zadetke, junakinja nedavne moskovske tekme Barbara Arenhart pa je na današnjem dvoboju zbrala devet obramb.

Krim Mercator : CSKA 24:21 (11:10) Arena Stožice, gledalcev 380, sodnika: Davor in Zoran Lončar (oba Hrvaška).

Krim Mercator: Arenhart, Risović, Jurič, Stanko 3, Sercien Ugolin 2, Pineau 2, Žabjek 1, van Kreij 2, Posavec, Klemenčič 2, Ljepoja, Varagić 2, Gomilar Zickero, Krpež-Šlezak 7 (4), Lekić 3, Svetik; CSKA Moskva: Sedojkina, Kaplina, Gorškova 2, Gros 7 (3), Mihajličenko 3, Šamanovskaja, Sudakova, Markova, Sabirova 1, Ilina 2, Heindahl, Škorobogačenko 1, Ilarijonova 1, Rabazulkina, Ristovska 4 (2); sedemmetrovke: Krim Mercator 5 (4), CSKA Moskva 6 (5); izključitve: Krim Mercator 8, CSKA Moskva 8 minut; rdeči karton: Stanko (60.).

»Osvojeni dve točki, ki smo ju tako težko pričakovale in si jih tako zelo želele, sta prinesli neizmeren občutek veselja. Zmago nam je prinesla odlična obramba, na napadu bomo v prihodnje še delali. Zdaj ekipo čaka reprezentančni premor; ko se zberemo znova skupaj, bomo vse misli usmerile v dosego cilja - preboj v naslednji krog tekmovanja,« je menila Krimova trenerka Natalija Derepasko. Srednja zunanja igralka Nina Žabjek je dodala: »Naposled sta prišli ti dve točki, ki smo si ju tako želele. Vse smo neizmerno vesele, z zmago v rokah bo lažje oditi v reprezentanco. Želim si, da se vrnemo v zmagovalnem ritmu tudi januarja. Ponosna sem na svoje soigralke.«