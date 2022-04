Anketiranci enotni: Ni nujno uvrstiti se na SP, nujno je le umreti

V nadaljevanju preberite:

Prišel je rokometni trenutek resnice! Slovenija z novim selektorjem Urošem Zormanom se bo v odločilnem krogu kvalifikacijskega sita za svetovno prvenstvo leta 2023, to bo na Poljskem in Švedskem, v sredo v Celju (20.00) in v soboto v Kragujevcu (18) udarila s Srbijo. Po neuspešnem EP je uvrstitev na mundial nujna, nalogo bo treba opraviti brez poškodovanega stebra obrambe Blaža Blagotinška. Kaj pred tekmovalno odločitvijo menijo v slovenski rokometni družini? Izrekli so marsikaj zanimivega.