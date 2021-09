Nihče ne premaga Krima šestnajstkrat zapored, ali pač?

Na Švedskem najslabša slika

Krim Mercator še nikdar ni premagal Györa. Po dveh neodločenih izidih leta 2010 je proti madžarskemu velikanu izgubil kar na 15 tekmah. Če bi se tradicija prekinila danes, ko bodo Ljubljančanke v Stožicah (18) gostile tekmo drugega kroga lige prvakinj, bi bilo to najboljše zdravilo za uvodni poraz na Švedskem.»Nihče ne premagasedemnajstkrat zapored,« je leta 1980 Američan po zmagi proti rojakuizrekel enega od najbolj znamenitih stavkov v tenisu. Po njem bi se lahko zgledovale tudi krimovke, ki želijo premagati madžarski urok. Tokrat imajo v rokah boljše adute kot v preteklih letih, toda vseeno je vloga favoritinj odločno na strani gostij, ki jih bo bodrilo več kot 200 navijačev. V prvem krogu so v ponovitvi zadnjega finala zanesljivo ugnale branilke lovorike iz Kristiansanda.Krim je pri Sävehofu razočaral in želi popraviti vtis, še posebno ker se bodo na prvi domači tekmi na tribune vrnili gledalci. Ti bodo lahko med drugimi pozdravili povratnicein, ki se je vrnila po 10 letih. »Žal nam je, da smo izgubile na Švedskem, a takšen je šport. Enkrat izgubiš, drugič zmagaš. Pred nami je nova priložnost in verjamem, da se bomo pokazale v lepi luči,« je dejala srbska krožna napadalka.Njena rojakinja Lekićeva se bo pomerila proti klubu, v katerega je prestopila iz Krima in z njim leta 2013 edinkrat osvojila ligo prvakinj. Trenersi več obeta od Pineaujeve in, olimpijskih zmagovalk s Francijo. Tudi v vratih bi utegnila namesto novinke iz Brazilijezačeti v prejšnji sezoni izvrstna»V goste nam prihaja kakovostna ekipa Györa. Naša prva naloga bo, da v obrambi ponovimo predstavo s prvih 15 minut tekme v Savehöfu. Obrambno moramo zdržati na visoki ravni in zaustavljati zunanjo linijo na čelu zin, ki nam bosta zagotovo povzročali težave. Glede na to, da se nanju dobro pripravljamo, verjamem, da jih bomo znali ustrezno zaustaviti. Seveda moram omeniti tudi korejsko levičarkov obrambi nas čaka zahtevna naloga,« se težavnosti izziva zaveda Bregar, ki še ni pozabil razočaranja v Göteborgu.»Tekma pri Savehöfu je bila naša najslabša v sezoni, predvsem v napadu. V tem delu igre moramo biti bolj razigrani,« je dejal trener, ki naj bi na igrišče poslal najboljšo zasedbo: »Imamo določene zdravstvene težave, a verjamem, da bodo vse rokometašice pripravljene na igro. Želim si, da bi Ugolinova kljub težavam odigrala na višji ravni. Priprave potekajo dobro. Vemo, kaj smo zagrešili na prvi tekmi in kaj moramo popraviti.«Vstop v dvorano bo mogoč z masko in izpolnjenim pogojem PCT. Testiranje po ceni 10 evrov bo pred dvorano uro in pol pred začetkom tekme.