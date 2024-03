Novak tik pred koncem zadel za zmago

Slovenski rokometaši so kvalifikacijski turnir za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu odprli z zmago. Po hudem boju in s kančkom športne sreče so v Granollersu vendarle strli brazilski oreh, ki je bil precej trši, kot so mnogi pričakovali.

Za tesno zmago naše reprezentance s 27:26 (13:12) je pičle tri sekunde pred koncem tekme v polno zadel Domen Novak. Za najboljšega igralca dvoboja so razglasili Blaža Janca, ki je dosegel sedem golov. Najbolj razpoložen v brazilski vrsti, ki je še slabi dve minuti pred iztekom časa vodila s 26:25, je bil Hugo Bryan Monte da Silva, ki je dosegel pet zadetkov.

»Za nami je zahtevna tekma, s kakovostnimi tekmeci. Zavedali smo se, da nas čaka telesno izjemno naporen obračun. Proti Brazilcem smo ostali brez obeh desnih zunanjih igralcev. Srčno upam, da se bo lahko kdo od njiju za petkovo tekmo s Španijo vrnil na igrišče. Na koncu smo proti Braziliji izvlekli dve točki, v naslednjih dneh pa gremo po nove zmage,« je samozavestno napovedal strelec zmagovitega gola Domen Novak.

Na tekmi ni manjkalo trdih prijemov, takole so Brazilci v primež vzeli Aleksa Vlaha. FOTO: Josep Lago/AFP

Blaž Janc je dodal: »V en glas smo pred tekmo opozarjali, da Brazilcev ne gre podcenjevati. Odigrali smo dobro tekmo. V drugem polčasu smo imeli že štiri zadetke prednosti. Tedaj bi morali obračun prelomiti, a smo Brazilcem dovolili, da so se vrnili v igro. V zadnjem delu smo mi gledali tekmece v hrbet in na trenutke nismo več vedeli, kaj moramo narediti. A pokazali smo velik značaj, ki ga imajo le velike, zmagovalne ekipe. Ponosen sem na nađe moštvo. Sledili smo načrtu in do zadnje sekunde verjeli, da bomo tekmo dobili. V petek gremo s polno paro naprej!«

Slovenski rokometaši se bodo že jutri (21.00) pomerili s Španci, ki so danes brez večjih težav kar z 39:27 (18:11) odpravili Bahrajnce.