Slovenci smo rojeni za rokomet, ni nam treba nikogar posnemati

V nadaljevanju preberite:

Med slovenskimi trenerji ima Niko Markovič verjetno najdaljši trenerski stalež, prav gotovo pa najbolj pisano kariero, saj je pečat pustil v osmih državah in na treh celinah. Kratek čas je bil tudi slovenski selektor, največ časa na tujem pa preživel v Avstriji in v Kuvajtu. Svojo kariero in filozofijo je ovekovečil v knjigi z naslovom Niko Markovič, na naslovnici je označen kot rokometni strokovnjak, trener, igralec, mislec ...

Kaj je v intervjuju za Delo povedal Niko Markovič? Kako je videl svojo odstavitev pred domačim EP 2004, ko je RZS izbrala Toneta Tislja? Kaj bi spremenil v rokometu, kako ocenjuje delo selektorja Uroša Zormana, kako možnost, da se Slovenija konec tedna četrtič uvrsti na olimpijske igre? Kako gleda na padec Celja Pivovarne Laško?

Katere klube in reprezentance je vodil v več kot 50-letni karieri in kateri so bili največji uspehi?