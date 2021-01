Ko Gaber dvigne Stoilova s 115 kg, stvar postane resna

Slovenija : Severna Makedonija 31:21 (13:9) Osrednja dvorana v Kairu, brez gledalcev, sodnika Garcia in Marin (Španija).

Slovenija: Lesjak (17 obramb), Ferlin (0); Skube, Blagotinšek 1, Henigman 2, Janc, Dolenec 5, Cingesar, Cehte 4, Gajić 7 (2), Gaber 1, Zarabec 4, Ovniček 1, Bombač, Mačkovšek 5, Suholežnik 1; Severna Makedonija: Mitrevski (8 obramb), Tomovski (5); Velkovski, Stoilov 1, Dimitrioski 1, Lazarov 5 (3), Taleski 3, Markoski, Kuzmanovski 3, Kosteski, Tankoski 3, Krstevski, Popovski 1 (1), Peševski 2, Serafimov 2, Miševski; sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Severna Makedonija 4 (4); izključitve: Slovenija 4, Severna Makedonija 4.



Rusija : Egipt 23:28 (8:15), Švedska : Belorusija 26:26 (11:15).

Miha Zarabec je bil nerešljiva uganka za makedonsko obrambo.

Foto Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Urban Lesjak, igralec tekme Zelo pomembna zmaga, dobro je, da smo nadaljevali tam, kjer smo proti Belorusiji končali. Dobra obramba, nekaj lahkih zadetkov, malce bolje nam je tudi stekla tranzicija v protinapad in polprotinapad. To je naše glavno orožje. Tudi napad na postavljeno obrambo je bil boljši. Brez filozofiranja gremo naprej, do našega cilja nas ločita še dve tekmi in če hočemo v četrtfinale, moramo zmagati na obeh.

46

odstotkov uspešno ubranjenih strelov je imel vratar Urban Lesjak (17/37)

Obramba se je povezala

Nejc Cehte je bil med boljšimi v slovenski ekipi. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Ljubomir Vranješ, selektor Slovenije Lepi dve točki. Fantje so odigrali dobro obrambo, Lesjak je bil v vratih izjemen. Tudi v napadu počasi, a vztrajno napredujemo. Zadovoljen sem s 45 minutami igre. Vključno s tistima z Nizozemsko smo v 20 dneh odigrali šest tekem in vse skupaj se nabira, ne samo telesno, ampak tudi čustveno. Vseeno mislim, da smo do zdaj dobro opravili posel. Proti Švedski bo od prve minute povsem drugačna zgodba.

Ljubomir Vranješ snuje načrte proti rojakom. Mohamed Abd El Ghany/AFP

Rezerv je še veliko

Slovenci so po slabšem začetku nadigrali Severne Makedonce.



Igralec tekme je bil s 17 obrambami vratar Urban Lesjak.



Sedem golov iz osmih strelov je dosegel Dragan Gajić.

Urban Lesjak je bil igralec tekme. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Nejc Cehte, desni zunanji igralec Po začetni tremi smo se sprostili, začeli teči, obramba je začela delovati, Lesjak je bil odličen in nam je omogočil nekaj lahkih zadetkov. To nas je popeljalo do zaslužene zmage. Makedoncem se je poznalo, da niso prišli pripravljeni na SP. Če bi vedel, zakaj tako sramežljivo in neodločno začenjamo tekme, bi povedal, a sem trdno prepričan, da bomo to popravili že do naslednjega srečanja s Švedsko.

Po nemerodajni uverturi z nadarjenimi korejskimi študenti, zaušnici proti Rusiji in mučenju proti Belorusiji se zdi, da slovenski rokometaši vendarle stopnjujejo formo pred odločilnimi boji na 27. svetovnem prvenstvu v Egiptu. Drugi del v Kairu so odprli s prepričljivo zmago proti Severni Makedoniji in si povečali samozavest pred jutrišnjim obračunom s Švedsko, ki bo že odgovoril na vprašanje, ali Slovenija lahko poseže po najvišjih mestih.Če ne bi bilo v vratih zlatega rezervista Urbana Lesjaka, ki je po nenačrtovanem prihodu v deželo faraonov že drugič zapored postal junak tekme, bi se težave reprezentancelahko podaljšale precej dlje kot do 14. minute, ko je kapetanzapravil tretjo lepo priložnost v nizu in je na semaforju ogromne in prazne dvorane v Kairu pisalo skrb vzbujajočih 6:4 za Severno Makedonijo.Ta je šele dva dni pred začetkom SP izvedela, da potuje na sever črne celine in se komaj prek Čila prebila naprej. Tako pa je »Lesi«, član Hannovra, omogočil delni izid 3:0 in zadetekza vodstvo s 7:6. Gajić je na desnem krilu pri svojih 36 letih odigral 60 minut in bil najboljši slovenski strelec s sedmimi goli iz osmih poskusov. Vranješ se je namreč odločil odpočiti enega od junakov preobrata proti Belorusiji, na katerega bo gotovo računal že jutri.Izid je bil nazadnje izenačen pri 9:9, nakar so sledili novi trije zadetki Slovencev, svoj trenutek sta dočakalain, ki sta pred tem sramežljivo skrivala svoje orožje dolgega dosega, tekma pa je bila kot naročena zanju in še enega dvometraša, da naravnajo strelske naprave.Drugi polčas je bil namreč bolj kot ne formalnost, Makedonci, pri katerih sta 40-letni zvezdnikin krožni napadalecspoznala, da iz te moke ne bo kruha, so se kmalu sprijaznili z usodo. Sproščeni Slovenci, pri katerih je napad odlično vodil, pa se tudi niso preveč naprezali pri lovljenju čim višje razlike. Apetite so potešili že takoj z rekordno zmago proti Južni Koreji.Dobro spoznanje je, da je slovenska obramba začela »štemati«, kar je pred dnevi v Delu pogrešal strokovni komentatorje kot plišasto lutko dvignil in odnesel 115 kg težkega Stoilova, pred dvema letoma zmagovalca lige prvakov z Vardarjem. Mačkovšek in Blagotinšek sta bila previsok zid za oslabljeno ekipo s sedmimi novinci.Poleg Janca sta na klopi obsedela tudiin, v drugem polčasu sta z močmi varčevalain Dolenec., čuvaj številka 1 na lanskem EP na Švedskem, je vstopil samo za sedemmetrovko. Švedski selektor, Norvežan, se bo praskal po čelu, ko bo danes in jutri analiziral igro Slovencev. Ne bo vedel, na koga naj pripravlja ekipo, kdo ve, koga bo Vranješ poslal v ogenj. Ne nazadnje je zadetek dosegel še tretji hrust na šestmetrski črti, svoje spretnosti pa pokazal...Mačkovšek, za katerega mnogi menijo, da bo nagnil jeziček na tehtnici v lovu za četrtfinale in kasneje kolajno, je lahko imel spokojen spanec, končno se je dvignil v nebo in dosegel pet golov iz šestih poskusov. Cehte je zabil štiri iz sedmih, Henigman je imel polovičen izkupiček iz štirih strelov, enkrat je zadel s krila.Občutek je, da ima Slovenija še veliko rezerv. Morda največjo v Bombaču, ki se je hočeš-nočeš znašel v vlogi dežurnega gasilca na levem zunanjem položaju. Proti Švedski bi morda lahko prav igrivi Koprčan zablestel kot nekakšen Vranješev ljubljenec.Vprašanje, ali bo tudi proti reprezentanci, s katero se bo Slovenija srečala aprila v morda še bolj pomembnih olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu, v vratih začel Lesjak, ki je zbral kar 17 obramb in imel 46-odstotno uspešnost ulovljenih žog ter bil imenovan za igralca tekme. Če bi mu pred slabim tednom dni, ko je uvodno tekmo s Korejo spremljal z naslonjača, kdo omenil takšen razplet, bi ga imel za norca.Slovenci so sicer že tretjo tekmo odprli slabo, kar lahko vzbuja skrb pred dvobojem s Švedsko, ki prav gotovo ne bo vrnila darila, če bo že po nekaj minutah prišla do občutnega vodstva. Ampak gotovo Vranješ in njegov pomočnikže kujeta načrte, kako ponovno razorožiti Švede, ki so pred letom slovensko obrambo premagali zgolj 19-krat in to pred 12.000 navijači v Göteborgu. Slovenci morda še niso v takšni formi kot takrat, toda gotovo jim bo lažje, ker prvič na tem mundialu ne bodo v vlogi (izrazitih) favoritov. Ta jim ni pisana na kožo.