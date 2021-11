Ose prebodle mrežo Tamšetovih gostov

V tretje se je vendarle izšlo rokometašem Gorenja, ki so dodobra napolnili mrežo gostov iz Našic in se prešerno veselili prvega para točk v EHF evropski ligi. Zmaga proti Nexeju in trenerju Branku Tamšetu je bila sladka, povečala pa je tudi možnosti Velenjčanov v boju za napredovanje v osmino finala. Fantje Zorana Jovičića jo bodo želeli oplemenititi v torek, ko bodo gostovali na jugu Francije pri Aixu.

Hrvati, ki imajo poleg bivšega velenjskega stratega še tri slovenske igralce, Sašo Barišića Jamana, Miho Kavčiča in Andraža Velkavrha, so bili na papirju rahli favoriti, še zlasti, ker sta izjemno formo kazala hrvaški reprezentant Halil Jaganjac in še ena bivša osa Fahrudin Melić.

Gorenje: Nexe Našice 34:28 (19:14) Rdeča dvorana, gledalcev 800, sodnika Bounouara in Sami (Francija). Gorenje Velenje: Panjtar (18 obramb), Taletović (0); Haseljić 4, Tajnik 5, Pajt 3 (2), Velić, Starc, Miklavčič, Drobež 1, Sokolič 4, Verdinek 2, Grmšek 6, Slatinek-Jovičić 3, Mlivić, Predović 5, Kavčič 1; Nexe Našice: Kuzmanović (8 obramb), Car (4); Barišić-Jaman, Vejin 3 (1), Jelinić 3, Vida, Blažević, Velkavrh 3, Severec 1, Moslavac, Tomić 6, Melić 5 (3), Jaganjac 5, Kavčič, Markušić, Pribetić 1; sedemmetrovke: Gorenje 3 (2), Nexe 7 (4); izključitve: Gorenje 8, Nexe 4.

Toda črno-rumeni so gostom, ki so z dvema zmagama celo zasedali vrh lestvice, dali takoj vedeti, da se ne bodo zlepa odrekli točkam. Po 12 minutah so vodili z 8:6. Slaba novica je bila samo, da se je zgodaj poškodoval Matic Verdinek, ki je ob zadetku nerodno doskočil in si zvil gleženj.

Ni se vrnil na igrišče, ga je pa dobro zamenjal Tilen Sokolič, eden tvorcev preobrata, v katerem je Gorenje po zaostanku z 8:9 na veselje navijačev naredilo delni izid 7:1 in 9:2. Koprčan je zadel za najvišje vodstvo s 17:11. V vratih je bil izvrsten Aljaž Panjtar in gostje niso našli rešitev za velenjski napad, ki je v 30 minutah zabil kar 19 golov. Zadnjega z zanj že značilnim projektilom Domen Tajnik.

Tamše, trikrat prvak z Gorenjem, je poskušal na vse načine, a Jovičić je imel vselej odgovor. Odličen strelski dan je imel Timotej Grmšek, ki je v 35 minutah dosegel šest golov, zato ni bilo potrebe, da bi se na desni strani napada preveč mučil veteran David Miklavčič.

Timotej Grmšek je odigral tekmo kariere. FOTO: RK Gorenje

Največ rezerv je bilo v Aleksu Kavčiču, ki ni našel pravih občutkov. Je pa zato še naprej blestel drugi Škofjeločan Panjtar, ki mu gre največ zaslug, da je prednost petih golov vztrajala globoko v drugi polčas. Je pa Kavčič izsilil sedemmetrovko, po kateri je najvišje vodstvo obnovil Kenan Pajt (28:22; 48. minuta) in Tamšeta, ki v petih letih s Celjem ni niti enkrat izgubil proti Gorenju, prisilil v novo minuto odmora.

Ni zalegla, njegovi rokometaši so izgubili upanje na zasuk, navijači pa pozdravljali vsako uspešno akcijo os, ki so imele najvišje vodstvo pri 31:23. Največ ovacij je bil deležen vratar Panjtar, ki je nanizal kar 18 obramb. »Bila je čustvena tekma, naša čustva pa so zdaj prelepa. Obranili smo našo trdnjavo in prišli do potrditve dobrega dela. Upam, da je bil Magdeburg edini, ki je tukaj vzel točke,« je povedal Panjtar.

Koprčan Jovičić je prvi trener, ki je v Rdeči dvorani premagal »domačina« Tamšeta. Po dolgem času se je vrnil tudi Melić. »Lepo se je bilo vrniti, ampak poraz je vse skupaj zagrenil. Vsa čast Gorenju, prodalo nam je vse, kar si je zamislilo in nam pokazalo, kako se bori za barve kluba. Ves čas smo lovili zaostanek in na koncu nam je zmanjkalo sape,« je dejal Melić, ki si obratno zgodbo obeta čez 14 dni, ko bo revanša v Slavoniji.

Med junaki je bil mladi Grmšek, ki ne vidi pogosto številke 6 pri svojem priimku. »Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Naredili smo vse, kot smo se dogovorili, navijači so nas nosili do zmage,« je dodal Grmšek, ki še ne pogleduje proti Franciji ali Hrvaški: »V soboto gremo v Ribnico, kjer nam ne bo lahko.«