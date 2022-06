Pet Slovencev prepevalo, Pick je spet prvak

Dean Bombač, Borut Maćkovšek, Mario Šoštarič, Matej Gaber in Nik Henigman so ubranili naslov madžarskih prvakov v rokometu, potem ko so na odločilni tekmi finala premagali Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom s 30:29.

To je bil tretji naslov za Pick v zadnjih petih letih, leta 2020 zaradi covida-19 ni bilo prvaka. Veszprem bo želel sezono rešiti na zaključnem turnirju lige prvakov. V soboto se bo v polfinalu F4 v Kölnu pomeril s Kielcami. Drugi par je Barcelona – Kiel. Pick ima zdaj pet lovorik, Veszprem je pri 26.

Tesneje ni šlo. V Veszprem Areni je bilo 30:29, skupni izid finala je bil 58:58, Szeged pa je bil prvak zaradi večjega števila doseženih golov v gosteh. Junak druge tekme je bil Bombač s šestimi goli. Mačkovšek je dosegel dva, po enega Gaber in Henigman. Za Veszprem je bil trikrat uspešen Marguč, enkrat Blagotinšek. Odločilni zadetek je dosegel Miklos Rosta po podaji Bombača v zadnji sekundi.