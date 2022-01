Planteu v Celju po vrnitev ugleda in lovorik

Novi predsednik rokometašev Celja Pivovarne Laško je nekdanji direktor kluba Gregor Planteu. Zamenjal je Jerneja Smisla, ki ostaja v upravnem odboru.

Nekdanji rokometaš Planteu je zdaj član Združenja evropskih klubov (FCH), kjer je bil tudi predsednik, in sodeluje v PHB (Professional Handball Board) pri Evropski rokometni zvezi (EHF).

»Vesel in ponosen sem, da mi je bilo zaupano predsedovanje takšnemu klubu, kot je RK Celje Pivovarna Laško. To je velika čast, hkrati pa velika obveza, česar se dobro zavedam. Gre za klub z izjemno tradicijo, gradile so ga številne generacije, ki jim moramo biti hvaležni, da imamo rezultatsko najuspešnejši slovenski športni kolektiv v mednarodnem pogledu. To kontinuiteto si želimo nadaljevati, ponosno zastopati Celje in Slovenijo ter imeti ob tem podporo generalnega ter ostalih sponzorjev in lokalnega okolja ter seveda navijačev, zaradi katerih se šport odvija. Ne bomo imeli veliko časa govoriti, zavihati je potrebno rokave in nadaljevati s trdim delom,« je ob izvolitvi dejal Planteu.

Zmanjšan upravni odbor

Po statutu kluba bo Planteu hkrati tudi predsednik UO, ki bo v prihodnje z zmanjšanjem števila članov lažje operativen ter ga bodo poleg njega in Smisla sestavljali še predstavniki gospodarstva in lokalnega okolja Marko Cvetko, Mitja Gobec, Sebastijan Gergeta, Izidor Krivec, Franci Pliberšek in celjski župan Bojan Šrot. Upravni odbor kluba se je tako s 17 članov zmanjšal na 8 z možnostjo razširitve, ko lahko nove člane na predlog predsednika kluba potrdi UO.

Celjsko vodstvo si obeta boljše rezultate. FOTO: CPL

Smisl, zdaj zaposlen pri Hisensu, je bil predsednik 25-kratnih slovenskih prvakov od leta 2018, v tem času je Celje osvojilo tri naslove državnega prvaka, zadnjo sezono pa končalo na tretjem mestu v državnem prvenstvu in prvič ostalo brez mesta v EHF ligi prvakov, kar je bil velik udarec za ambicije evropskega prvaka iz leta 2004.

Planteu je bil izredni član upravnega odbora Mercatorja, kjer se mu je lani iztekel mandat. Je sposoben menedžer, ki se hkrati spozna na rokomet, zato se pivovarjem obetajo boljši časi. Ali bo direktor kluba ostal Rok Plankelj, ki ima službo na velenjski obrtni zbornici, še ni znano.