Po pravljični poroki glavni izziv nova sanjska zgodba s Slovenijo

Blažu Jancu, enemu najboljših slovenskih rokometašev, se je v zadnjih dveh letih vse izšlo kot v pravljici. Z Barcelono je dvakrat osvojil ligo prvakov EHF, septembra 2020 je dobil prvega sina Larsa in minuli konec tedna stopil v zakonski stan s svojo Zalo. Ni še dopolnil 26 let, pa je uresničil skoraj vse živ­ljenjske in karierne cilje. Toda ambicij mu še zdaleč ne manjka. Kakšna je bila poroka, kdo je sodeloval, kdo organiziral fantovščino in kako bosta zakonca Janc preživela medene tedne ...