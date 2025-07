Po skušnjavo v 31. sezono lige prvakov

Edina slovenska ženska profesionalna rokometna ekipa Krim Mercator je po koncu minule sezone doživela številne kadrovske spremembe. Zavoljo tega so tudi evropske ambicije precej nižje, kot so bile v zadnjih dveh letih, ko so neuspešno naskakovale nastop na finalnem turnirju četverice v Budimpešti.

Po koncu sezone so se od ljubljanske ekipe poslovile: Tjaša Stanko (Györ), Ana Gros (Brest), Črnogorki Itana Grbić (Budućnost) in Tatjana Brnović (Bukarešta), Brazilka Barbara Arenhart (Mosonmagyarovar), Španka Jennifer Guttierez (Gloria Bistrita) in Kongovka Betchaidelle Ngombele (Metz), nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Poleg njih je svoje polletno poslanstvo končal tudi znani španski trener Ambros Martin, ki bo ljubljanskemu klubu v prihodnosti pomagal v vlogi svetovalca, vodenje celotnega strokovno-športnega dela pa bo v rokah Marte Bon.

Krim Mercator 2025/26 Vratarke: Maja Vojnovič, Jovana Risović in Dijana Đajić; Krilne igralke: Tamara Mavsar, Ema Abina, Tinkara Kogovšek, Philomena Egger, Elena Erceg in Ema Marija Marković; Zunanje igralke: Tamara Horaček, Nina Zulić, Grace Zaadi Deuna, Ana Abina, Tea Pogorelc, Milica Ignjatović in Andjela Žagar; Krožne napadalke: Sofie Bardrum, Manca Jurič in Lana Puncer.

Po odhodu Martina je nastalo vrzel na trenerski klopi zapolnil Žiga Novak, ki je bil v prvi polovici minule sezone že začasni trener po odstopu Črnogorca Dragana Adžića. Triintridesetletni Ljubljančan bo imel v novi sezoni na voljo kombinacijo izkušenih in mladih igralk, ki na domači sceni ne bodo imele nobenih težav s svojimi tekmicami, prave skušnjave pa jih zato čakajo v kar 31. zaporedni sezoni v ligi prvakinj.

Krimovke so v svoje vrste v sezoni 2025/26 zvabile mlade slovenske igralke Lano Puncer, Emo Marković in Tinkaro Kogovšek, Hrvatico Andjelo Žagar in Srbkinjo Milico Ignjatović, najbolj "zveneči okrepitvi" sta srbska vratarka Jovana Risović in danska krožna napadalka Sofie Bardrum.

Jovana Risović dobro pozna Krim, tu je nekoč vadila z Branko Jovanović. FOTO: dokumentacija Dela

»Cilji v novi sezoni so pogojeni s kadrovskimi spremembami, ki so jih naredili v klubu. Gremo stopničko po stopničko. Vemo, da imamo izjemno zahtevno skupino v ligi prvakinj, a na nobeno tekmo ne bomo vnaprej izobesili bele zastave. Na nekaterih tekmah se bomo bržkone tudi učili, a verjamem, da z borbeno igro v obrambi, ki jo je zdajšnja ekipa sposobna prikazati, in hitro predstavo lahko presenetimo katero od favoriziranih ekip,« je dejala ena najbolj izkušenih igralk Tamara Mavsar.

Ljubljanska ekipa bo v skupinskem delu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja imela izjemno zahtevne tekmice. Med njimi so nekateri velikani rokometne igre, kot sta danska Ikast in Odense, madžarski Ferencvaros, francoski Brest in romunska Bukarešta, malo manj nemški Ludwigsburg in hrvaška Podravka Koprivnica. Prva tekma jo čaka 6. ali 7. septembra v Franciji.