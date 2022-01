Danci ne marajo bolečine, treba jih bo (pre)tepsti

Povsem drugačna tekma kot proti Severni Makedoniji čaka slovenske rokometaše jutri ob 20.30. Na štartu 15. evropskega prvenstva jih je zaviralo breme favoritov, toda vseeno so prišli do pomembne zmage. Proti Dancem bosta vlogi zamenjani, pritisk bo na svetovnih prvakih, igralci selektorja Ljubomirja Vranješa pa se zavedajo, da lahko veliko več dobijo kot izgubijo. Kadar je tako, so zelo nevarni. Se v Debrecenu pripravlja lepo presenečenje?

Ljubomir Vranješ vidi še veliko rezerv. FOTO: Marton Monus/ Reuters

Zmagovalec derbija skupine A bo v Budimpešto odnesel dve točki. Selektorja Vranješ in Jacobsen sta stara znanca iz bundeslige. Samo pet Slovencev je doživelo poraz z Dansko na OI 2016 v Riu.

Zmaga proti Makedoncem je Slovencem praktično zagotovila nastop v glavnem delu eura in selitev v Budimpešto, veliko bolj mamljivo okolje od mrzlega in vetrovnega Debrecena, kjer na poledenelih ulicah le redko srečaš človeka, še redkeje takšnega, ki pozna več kot pet angleških besed. V metropoli si lahko obetajo tudi večjo podporo navijačev. Toda če želijo imeti resne možnosti za ponovitev polfinala iz Stockholma, bodo morali v največjo rokometno dvorano MGM Dome prenesti kakšno točko.

Tilen Kodrin je bil nezgrešljiv proti Makedoncem. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Če želimo narediti nekaj resnega, moramo premagati Dansko, a daleč od tega, da bi si nalagali nepotreben pritisk. Blaž Janc

Ponovitev scenarija iz Švedske 2020 bi bila nadvse dobrodošla. Tam so v Göteborgu po mučenju s Poljaki poleteli in šokirali gostitelje. Če je njegov predhodnik Veselin Vujović naredil preskok, ko je po prvi zmagi proti Španiji fante odpeljal v Rio in Nemcem vzel prvo točko, bi bil Vranješev logičen izziv premagati danski in potem v drugem delu francoski urok. V tem primeru bi se Slovenija gotovo spet borila za kolajne.

Lažje reči kot storiti, toda nova zgodba, nova priložnost. Od igralcev, ki so občutili dansko moč v četrtfinalu OI 2016, jih je v reprezentanci zgolj še pet: Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Jure Dolenec, Vid Poteko in Miha Zarabec.

Vprašljiv nastop kapetana Ljubomir Vranješ ima le eno skrb pred tekmo z Dansko, a ta je zelo velika. Kapetan Jure Dolenec, ki je moral zaradi bolečin v kolenu z igrišča proti Makedoncem, danes ni opravil treninga, pred tem je šel na magnetno resonanco in čaka ga še dodaten pregled. Sumijo, da gre za meniskus. V najboljšem primeru bo poskusil zaigrati s pomočjo tablet, za vsak primer bosta v ekipi še dva desna zunanja igralca Nejc Cehte in Matic Grošelj, po potrebi pa se lahko na zunanji položaj preseli tudi Blaž Janc.

»Pomladili smo reprezentanco, veliko je debitantov, ki so prebili led. Če želimo premagati Dansko, moramo biti veliko boljši kot proti Makedoncem. Rezerv je dovolj. Lažje je igrati, če nisi favorit, vseeno pa moramo prikazati skoraj popolno tekmo, če želimo presenetiti svetovne prvake. Nemogoče ni, verjamem v našo kakovost. Gremo na glavo, ker vsi vemo, kaj nam ta tekma prinaša. Na Švedskem smo premagali Švede in videli, kako je, če prideš naprej z dvema točkama. Če želimo narediti nekaj resnega tukaj, je treba premagati Dansko, a daleč od tega, da bi si zato nalagali nepotreben pritisk,« je pri 25 letih že med bolj izkušenimi Janc, član Barcelone in zmagovalec lige prvakov.

Tudi njegov soimenjak Blagotinšek verjame v podvig. »Če so lahko v kvalifikacijah Dance premagali Makedonci, jih lahko tudi mi. Nismo favoriti, ampak vseeno lahko na igrišče pritečemo z dvignjenimi glavami,« pravi član Veszprema in eden od ključnih mož v obrambi.

Gašper Marguč verjame v dobro igro Slovencev. FOTO: Anže Malovrh/Kolektiff

Gašper Marguč: Ogromno lahko dobimo Gašper Marguč skupaj z Blažem Jancem tvori morda najbolj zveneč par na desnem krilu na tem euru. Član Veszprema vidi možnosti za zmago proti favoritom iz Danske. »Treba bo odigrati zelo dobro tekmo. Nimamo česa izgubiti in lahko igramo sproščeno. Proti Makedoncem smo bili v krču, ker je šlo za prvo tekmo. Prebili smo led, osvojili dve točki. Ključna bo igra v obrambi, v napadu pa bomo morali imeti boljšo realizacijo. Vse možnosti so odprte, gremo pa na zmago.«

Če je ta proti Dancem stala na črti in krotila krožne napadalce, se bo proti Dancem osredotočala na strelce z razdalje. Vranješev adut bi lahko bil Poteko, ki ve, da »finim« Dancem ne paše kontakt, da ne marajo bolečine, zato jih bo treba prijeti globoko v polju. »Res bo to čisto drugačna tekma, Dancem ne smemo pustiti odprtih metov. Za vsakega morajo garati in trpeti.«

Zanimivo bo videti taktični dvoboj skandinavskih strategov in dolgoletnih tekmecev iz bundeslige, ko je Vranješ vodil Flensburg in Nikolaj Jacobsen Rhein-Neckar. »Dobro se poznava in verjamem, da je to rahla prednost zame, saj jaz vem več o Dancih kot on o Slovencih,« se je malce pošalil Ljubo, ki upa, da bodo Slovenci sprostili ročno zavoro in pokazali pravo vrednost.

Morda bo v vratih presenetil z Urhom Kastelicem, ki je višji od Jožeta Baznika in ima večji razpon rok, zato bi lahko bolje krotil strele pod prečko, zaščitni znak danskih ostrostrelcev.