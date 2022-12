Visok poraz Celjanov na Poljskem

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. kolu lige prvakov na Poljskem izgubili proti Kielcam z 28:36 (15:18). Tako je celjska zasedba na zadnjem mednarodnem dvoboju v tem koledarskem letu doživela še osmi poraz v tem tekmovanju.

Po obetavnem začetku so si »pivovarji« že po prvi polovici tekme pridelali zaostanek treh zadetkov, na koncu pa so v Kielcah izgubili za osem golov. Po desetih tekmah so Celjani na predzadnjem mestu v skupini B, po slabem dvomesečnem premoru zaradi bližnjega svetovnega prvenstva na Švedskem in Poljskem pa bodo naslednjo tekmo odigrali 9. februarja prihodnje leto, ko bodo gostovali v Nantesu.

»Pivovarji« so začeli sicer zelo dobro. Na krilih razpoloženega Anteja Ivankovića, ki je v uvodnem obdobju dosegel pet golov, so prešli v vodstvo z 10:6, nato pa se ji je povsem ustavilo. Nekaj so temu botrovale postopne menjave slovitega trenerja Talanta Dujšebajeva, ki je v igro začel pošiljati svoje prvokategornike, predvsem pa veliko večja zavzetost domačih rokometašev.

Gostitelji so že v 16. minuti prepolovili zaostanek (9:11), šest minut pozneje izenačili (13:13), v 25. minuti pa prvič na tekmi vodili (15:14). Celjani v končnici prvega polčasa niso bili več kos silovitemu naletu domačih rokometašev, tik pred odhodom na veliki odmor pa so že zaostajali za štiri gole (14:18).

Kielce – Celje Pivovarna Laško 36:28 (18:15) Dvorana Legionow, gledalcev 4200, sodnika Daniel in Roberto Martins (oba Portugalska). Kielce: Kornecki, Wolff, Sanchez-Migallon 1, Olejniczak 2, Wiaderny 1, A. Dušebajev 3, Tournat 5, Karačić 3, Moryto 8 (6), D. Dušebajev, Remili 5, Stenmalm, Gebala 1, Karalek 5, Nahi 2; Celje Pivovarna Laško: Belkaied, Gaberšek, Strmljan 3, Knez, Mazej, Cokan, Marguč 6 (5), Antonijević, Ivanković 9, Janc 1 (1), Žabić, Mlakar 3, Vlah 5, Martinović, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Kielce 6 (6), Celje Pivovarna Laško 8 (6); izključitve: Kielce 6, Celje Pivovarna Laško 12.

V drugi polovici tekmi se je celjska ekipa trudila po svojih najboljših močeh, a kakovostna razlika je bila odločno na strani mednarodno pisane domače zasedbe. Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi slovenskih prvakov Alema Toskića so do 47. minute še nekako kljubovali gostiteljem, po zaostanku 24:28 pa so v končnici občutili rokometne mišice gostiteljev, ki so tudi v tej sezoni med glavnimi kandidati za končno zmago v ligi prvakov.