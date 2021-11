Poraz z Mariborom odnesel Rapotca

Po treh letih se je končala trenerska pot Uroša Rapotca. Usoden je bil domači poraz z Maribortom v desetem kolu lige NLB. Rapotec je krmilo v Bonifiki prevzel oktobra 2018, ko je nasledil Petra Mičovića.

»V RD Koper smo si pred letošnjo sezono zadali visoke cilje, vendar igra ter rezultati temu žal niso sledili. Urošu, ki je v delo društva vpleten od našega nastanka, najprej kot igralec, zadnje sezone pa kot trener, se zahvaljujemo za neutrudno delo, za vložen čas in energijo, ter mu seveda želimo vse dobro na nadaljnji trenerski pot,« je v izjavi za javnost zapisal klub.

Koper je pred sezono veljal za kandidata za evropske vstopnice, po desetih kolih je deveti na lestvici s tremi zmagami in neodločenim rezultatom. V soboto je z 20:22 izgubil proti Mariboru.

»Glede na rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjem letu, smo se z društvom sporazumno odločili, da se razidemo. Morem priznati, da sem v teh treh letih doživel veliko lepih trenutkov, zato bi se rad tudi vsem zahvalil. Rad bi se zahvalil predsedniku, ki mi je dal priložnost; rad bi se zahvalil vsem sponzorjem, ki so nam pomagali; rad bi se zahvalil vsem prostovoljcem, ki delajo v klubu in pomagajo, da klub deluje in ki so meni pomagali; rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so nam, in meni, stali ob strani in na koncu seveda igralcem, ki so ta tri leta trpeli z mano. Sigurno bom ostal prvi navijač Kopra,« je povedal Rapotec.

Uroš Rapotec je bil tri leta trener Kopra. FOTO: Mavric Pivk

Predsednik Nejc Poklar je dodal: »Po zadnji tekmi proti Mariboru ter tesnem porazu smo z Urošem hitro prišli do zaključka, da je potrebno nekaj spremeniti. Žal se obdobje slabe igre in posledično negativnih rezultatov vleče že kar nekaj časa, zato smo se odločili za logično potezo.«

Koper bo v 11. kolu 4. decembra gostoval pri ekipi Herz Šmartno.