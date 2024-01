Švedi bodo sanjali, Francozi pa slavili čudežni gol Elohima Prandija

Dvoboj Francije in Švedske je bil v Lanxess Areni prava poslastica za rokometne navijače. Švedska se je znova pokazala v dobri luči, Francozi so lovili zaostanek in bili na pragu tega, da se poslovijo od lova za zlatim odličjem. Nato je v zadnjih minutah rednega dela sledil švedski mrk, Francija se je približala in čudežno izenačila, v podaljšku pa nato premagala potrte Švede s 34:30.

Zadnje minute rednega dela bodo ostale zapisane kot ene najbolj zanimivih na tem prvenstvu. Najprej je imela Francija veliko sreče, da sodnik ni opazil, da se je žoga od noge Nedima Remilija odbila v avt in je žogo prisodil njim, z zadetkom so ostali v igri. V zadnjem napadu 15 sekund pred koncem je Jim Gottfridson zadel, a naredil korake, Francozi so žogo takoj poslali v napad, kjer bi se sodnik lahko odločil za prebijanje Dike Mema, a je namesto tega dosodil devetmetrovko za galske peteline že po izteku igralnega časa.

Elohim Prandi je imel pred seboj v bloku celo švedsko ekipo, a se je vrgel v desno in z bombo od prečke presenetil Andreasa Palicko. Švedi niso mogli verjeti, da so dobili gol v zadnjem dejanju tekme, v podaljšku so bili kot razbita vojska in Francija je slavila uvrstitev v nedeljski finale.

V drugem polfinalu se bosta ob 20.30 pomerila Nemčija in Danska.

Rokometno EP, polfinale:

Francija - Švedska 34:30 (27:27, 17:11)*

*po podaljšku