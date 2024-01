Jeza namesto razočaranja, a prevladal je ponos; Zorman: To je bil dober turnir

V nadaljevanju preberite:

»Molzli in molzli smo kravo in ko je bilo vedro polno, smo se spotaknili in mleko razliki po tleh,« je Uroš Zorman slikovito opisal predstavo svojih rokometašev, ki so na osmi tekmi 16. evropskega prvenstva v rokometu doživeli tretji poraz in osvojili šesto mesto. Madžari so bili boljši za gol (23:22). Nekaj razočaranja je bilo, toda ne preveč. »Končno gremo domov,« je odleglo Mihi Zarabcu. Naslednji izziv bo kmalu, marca bodo olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024.

Kaj so po zadnji tekmi v Nemčiji povedali Zorman, Blaž Blagotinšek, Dean Bombač, Gašper Marguč in Aleks Vlah?