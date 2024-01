Zorman, odpelji fante v Pariz, kljubuj in več tvegaj

Ni se zgodilo prvič, da so šli slovenski rokometaši v dveh ali treh tednih od raja do pekla, redkeje je bilo obratno na velikih tekmovanjih. Tiste smo si bolj zapomnili. Njihova krivulja na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji je imela nenavadno obliko črke N. Mnogi so oslabljeni reprezentanci prerokovali slovo že po prvem delu. A v Berlinu so bili naši fantje po treh zmagah ljudski junaki, v Hamburgu po dveh porazih »izdajalci naroda«, po uspehih proti Nizozemcem in še posebej svetovnim prvakom iz Danske pa spet »za oženit« ...

Le kdo si je mislil, da bodo turnir končali v Kölnu? Sicer ne z boji za kolajne, pa vendarle, tudi derbi proti Madžarom za »zlati ananas«, kot se je prijel vzdevek za tekmo brez rezultatskega pomena, je bila presežek. Bistvo je, da so na tem euru naredili to, kar so morali. Samo to šteje. Najprej so si zagotovili status nosilcev v žrebu parov v majskih kvalifikacijah za SP 2025, zatem še nastop v olimpijskih kvalifikacijah in niso bili več odvisni od Egipta.

Lani na SP, ko je Uroš Zorman debitiral v vlogi selektorja na velikem tekmovanju, je Slovenija doživela dva poraza z dobitnikoma kolajn, Španijo in Francijo, ter dosegla štiri zmage in z 10. mestom ohranila olimpijske sanje. Ocena: Dobro, Letos v Nemčiji je prvič vzela mero veliki reprezentanci, najprej Norveški, potem Danski. Ne gre ji v čast poraz s Portugalsko, ki je – resnici na ljubo – zelo resna reprezentanca. Ocena: Prav dobro.

FOTO: Odd Andersen/AFP

Seveda bi bila ekipa zdrugačna, imela bi več rotacije, energije in bila bolj raznovrstna. Kljub temu je bila najboljša reprezentanca s področja nekdanje Jugoslavije, za njo sta bili poleg Hrvaške denimo tudi Španija in Norveška.

EP sicer ni prineslo novega slovenskega hita, kot ga je Poljska 2023 z Aleksom Vlahom. Zorman je sledilec Serdarušić-Deničeve doktrine, po kateri je v reprezentanco težko priti, še težje iz nje izpasti. Morda bi odkritje lige prvakov Mitja Janc res izpadel smešno, a obstaja tudi možnost, da bi se izkazal kot adut iz rokava. Nismo izvedeli.

Vemo pa, da je imela Slovenija peto najstarejšo reprezentanco na EP in da ji je v ključnih tekmah zmanjkalo svežine. V tej luči se je viroza Blaža Blagotinška izkazala za blagoslov pod krinko. Dragocene minute v obrambi je dobil Jernej Drobež, Slovenija pa je končno v napadu dobila Kristjana Horžena, ki je pokazal, da je pivot prihodnosti. Morda še najbolj dragocena pa je bila forma Klemna Cehteta, ki se je iz dežurnega krivca in tarče kritik prelevil v zanesljivega aduta na deficitarnem desnem zunanjem položaju.

Menda sedma sila ščiti Zormana, ker ima karizmo in se okrog njega vedno dviga prah, kar je dobro za gledanost, poslušanost in privablja klike. Ne, selektor, na katerega se je že po prvem spodrsljaju znova vsul plaz kritik t. i. kavčarjev ne potrebuje advokata, zasluži pa si zaupanje in priložnost. Pred njim sta Boris Denič in Veselin Vujović imela petletni zgodbi, samo Ljubomir Vranješ je vmes zasijal in hitro ugasnil. Rod z Juretom Dolencem, Deanom Bombačem, Miho Zarabcem, Klemnom Ferlinom in morda še kom (Gašper Marguč, Matej Gaber?) si zasluži zadnji ples in labodji spev v Parizu.

FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kar je najbolj pomembno, Zorman – skupaj z Luko Žvižejem in Gorazdom Škofom – ima zaupanje reprezentantov. V trenutku, ko ga bo izgubil, bo čas za slovo, tako kot pri je bilo pri Deniču in Vujoviću, ki sta mižala, medtem ko so jima igralci obračali hrbet. Ta čas še ni prišel in, upajmo, še dolgo ne bo.

Eno spoznanje je dobrodošlo. Slovenija je že v Berlinu potrdila, da lahko tudi oslabljena odigra tri tekme na maksimumu, prav tri v treh dneh pa se ji obetajo sredi marca. Takrat bo gotovo kadrovsko močnejša. Samo Pariz zdaj šteje in lahko prinese oceno odlično. Zorman je dokazal, da je nadarjen, inovativen in karizmatičen mladi trener, ki ima rokomet v malem prstu in zna iz fantov, ki mu brezpogojno sledijo, izvabiti maksimum. Tukaj gre zahvala tudi omenjenim »selektorjem« iz naslonjačev. Kljubovanje po načelu mi proti vsem je očitno slovenski recept za uspeh.

Rokometna zveza Slovenije je v rdečih številkah in če bo operativec Jure Natek zavezan sanacijskemu programu in bo predsednik Bor Rozman res ujel milijonsko ribo, bo nekega dne napočil čas, da bodo reprezentanti imeli kaj od tega, da tvegajo zdravje in se borijo za svojo domovino.