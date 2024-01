Vse dosedanje lovorike bi zamenjal za kolajno v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Od leta 2012 in evropskega prvenstva v Srbiji je Jure Dolenec nastopil na desetih velikih tekmovanjih, petih svetovnih in štirih evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah v Riu. Zaradi poškodb je Izpustil EP 2016 in 2018. Kapetan je postal leta 2020, razmeroma pozno, po slovesih Uroša Zormana in Vida Kavtičnika. Za Slovenijo je zbral 190 nastopov (6. mesto na večni lestvici) in 678 golov (5. mesto). Izkusil je vso paleto čustev, turnirje zapuščal razočaran in radosten. Po letošnjem euru v Nemčiji je ponosen, peto/šesto mesto je več, kot je bilo mogoče pričakovati. Pri 35 letih počasi končuje športno pot, pred seboj pa ima največji izziv, OI v Parizu. Če se bo Slovenija marca tja uvrstila, ga bo zanimala zgolj kolajna, ki bi prekašala bron s SP 2017, osvojen prav tako v Franciji, njegovi drugi domovini.

