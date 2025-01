Priznanje za slovenski rokomet, Aleš Pajovič prevzema velikana

Kot trdijo zanesljivi nemški viri, med drugimi Sportbild, bo selektor avstrijske rokometne reprezentance Aleš Pajovič postal novi trener nemškega velikana Flensburga. Na severu Nemčije bo zamenjal Danca Nicoleja Krickaua, ki so ga odpustili 14. decembra lani.

To je veliko priznanje za nekdanjega slovenskega reprezentanta in slovenski rokomet, ki še ni imel trenerja pri tako uglednem klubu. Matjaž Tominec je bil doslej edini v bundesligi, ko je vodil Melsungen (2010). Pri Flensburgu, trikratnem nemškem prvaku in zmagovalcu lige prvakov leta 2014, ko ga je vodil Ljubomir Vranješ, igra slovenski reprezentant Blaž Blagotinšek, v prihodnji sezoni se mu bo pridružil Domen Novak. Nekdanji slovenski selektor Vranješ je športni direktor.

Tudi na SP na Hrvaškem je Aleš Pajovič dokazal, da je odličen trener. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Celjan Pajovič (46 let) ima 181 nastopov za Slovenijo (9. mesto na večni lestvici), dosegel je 697 golov (3. mesto). Nastopil je na OI 2000 v Sydneyju. Kariero je končal v Gradcu in tam začel tudi trenersko kariero. Avstrijo je prevzel leta 2019 in z njo dosegel nekaj odmevnih izidov. Na evropskih prvenstvih v letih 2020 in 2024 je bila Avstrija osma. Nastopila je tudi na letošnjem SP in zasedla 17. mesto.

Pajovič je igral za Celje Pivovarno Laško, Ciudad Real, Kiel, Magdeburg in Lübbecke. S Ciudad Realom in Kielom je osvojil ligo prvakov. Nedavno je v nekem intervjuju povedal, da je ponosen na rast avstrijskega rokometa, ampak da bi rad prevzet dober klub.Pogodba z Avstrijsko rokometno zvezo (ÖHB) se mu izteče po svetovnem prvenstvu in je ne bodo obnovili. Za Delo pa je lani izjavil, da je njegova dolgoročna želja postati slovenski selektor. Novica o njegovem prihodu v Flensburg še ni uradna, dogovor naj bi potrdili v prihodnjih dneh.

Flensburgu v prvem delu sezone ni šlo po načrtih, ta čas je na petem mestu v bundesligi. Nastopa tudi v EHF evropski ligi, kjer je v prvem delu vpisal vseh šest zmag. Zanj med drugimi igrajo zvezdniki Simon Pytlick, Jim Gottfridsson, Kay Smits in nekdanji vratar Gorenja Benjamin Burić.