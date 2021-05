Prvega ne pozabiš nikoli: 20 let od podviga Tisljevih deklet

Krim v sezoni 2000/01 Igralke: Branka Jovanović (vratarka), Luminita Dinu Hutupan (vratarka), Sergeja Stefanišin (vratarka), Nataša Derepasko (leva zunanja), Monika Gogirla (leva zunanja), Agniezska Matuszewska (leva zunanja), Inna Dolgun (srednja zunanja), Branka Mijatovič (srednja zunanja), Anja Frešer (desna zunanja), Vesna Horaček (desna zunanja), Mihaela Bobocea (desno krilo), Olga Čečkova (desno krilo), Tanja Dajčman (levo krilo), Tanja Oder (levo krilo), Deja Doler (krožna napadalka), Maja Mitrović (krožna napadalka); strokovno vodstvo: Tone Tiselj (glavni trener), Robert Beguš (pomočnik trenerja), Blažo Marojević (fizioterapevt), Breda Lorenci (kondicijski trener); vodstvo kluba: Zoran Janković (častni predsednik), Marjan Doler (podpredsednik), Damijan Janković (direktor), Tina Bogovič (sekretarka).

Danes mineva 20 let od osvojitve prvega naslova evropskega prvaka rokomeašic Krima. Na ta dan pred natanko 20 leti so po zmagi na povratni finalni tekmi proti Viborgu, ki so jo dobile s 25:19, Ljubljančanke stopile na evropski rokometni prestol.Krim Eta Neutro Roberts je nase opozoril že v sezoni 1998/99, ko je tekmovanje z dvema zadetkoma prednosti (51:49) na obeh finalnih obračunih sicer osvojil madžarski Dunaferr, zgodovinski pohod na vrh Evrope je slovenska ekipa ponovila še v sezoni 2002/03, ko so bile s skupno 63:58 boljše od Valencie, a kot pravijo rokometašice, ki so tvorile uspeh ljubljanske ekipe, prvega naslova ne pozabiš nikoli, so sporočili s Krima Mercatorja.Tekmovanje v Ligi prvakinj so začele v skupini D, v kateri so bile še Valencia, Spartak in Györ. Skupinski del so zaključile z osmimi osvojenimi točkami, ki so si jih priigrale ob treh zmagah in dvema neodločenima izidoma.Četrtfinale se ni začelo po željah trenerja, saj so bile tekmice na Norveškem boljše za štiri zadetke (24:20), v Ljubljani pa so jih krimovke povsem nadigrale (29:17). Med najboljše štiri ekipe sezone so se poleg Krima uvrstile še Budućnost, Viborg in Ferencvaros. Ljubljančanke so se pomerile s tekmicami iz Podgorice in si že na prvi tekmi priigrale sedem zadetkov prednosti (28:21), ki so zadostovali za vstopnico za veliki finale.Petega maja si na Danskem nobena od ekip ni priigrala prednosti (22:22), ključna je bila tekma na Kodeljevem. Dvorana je pokala po šivih, na tribunah so se zbrali navijači iz vseh vetrov – Blue Bandits, Torcida, Trboulski knapi, Florjani, Šaleški graščaki ter Koprčani in dišalo je po slavju. Po peklenskem boju so bile gostiteljice boljše s 25:19 in evropski vrh je pripadel Krimu. Zadnji sodniški žvižg je prinesel občutek zmagoslavja, olajšanja, sreče, zadovoljstva, solze sreče. Krimovke so dosegle prvi ekipni dosežek v samostojni Sloveniji.