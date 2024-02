Ose v novi preobleki odločno v boj za naslov

Povsem drugače kot na začetku sezone, ko so bili bolj sami sebi namen, so se v rokometnem klubu Gorenje Velenje lotili predstavitve novosti v ekipi, ciljev v drugem delu sezone in novih dresov. Vidi se roka direktorja Romana Pungartnika. V slavnostni dvorani Vile Bianca le lučaj od Rdeče dvorane so trener Zoran Jovičić in njegovi igralci obljubili, da ne bodo samo lepše izgledali, temveč na parketu tudi pustili srce tako v državnem prvenstvu kot v drugem delu evropske lige.

Gorenje je po polovici sezone v ligi NLB drugo na lestvici, v petek pa se lahko v posodobljeni dvorani tudi zavihti na vrh, saj mu v goste prihaja Trimo, ki ima dve točki prednosti, edini dosedanji poraz pa je doživel prav proti Velenjčanom. Jovičić ima sicer iz tedna v teden manj igralcev, nazadnje sta k Slovanu odšla Kenan Pajt in Tarik Mlivić.

»Malo nas je, ampak smo borbeni in srčni. Trimo in Celje sta še vedno favorita za naslov, mi pa bomo napadali iz ozadja,« pravi Jovičić, čigar ekipa lahko dodobra zakuha prvenstvo. Z zmago bi imela vse v svojih rokah, saj bo čez mesec gostila še Celje. A če bo Trimo v petek zmagal v Velenju, bo z eno nogo že prvak in bo odprt le še boj za drugo mesto in neposredno uvrstitev v evropsko ligo.

Velenjčani so nazadnje premagali Škofljico in se ogreli za derbi s Trimom. FOTO: RK Gorenje

V tej Gorenje nastopa v tej sezoni in se mu je uspelo prebiti v drugi del, v katerem ga čakajo štiri tekme z Nexejem trenerja Branka Tamšeta in danskim Skjernom. » tudi v ligi Evropa napadamo iz ozadja. Ekipi, kot sta Skjern in Nexe, sta eno stopnico pred nami in velika favorita za napredovanje v četrtfinale. Za nas je napredovanje v glavni del tekmovanja velik uspeh. V Velenju svoje kože ne bomo lahko prodali. Želim si polnih tribun Rdeče dvorane na teh rokometnih spektaklih, ki bi mojim fantom pomagale do zmage,« je še dodal Zoki Jovičić.