Gorenje vzelo prvo točko Sävehofu

Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem, 6. krogu evropske lige v skupini C doma proti švedskemu Sävehofu igrali neodločeno z Po tem remiju niso več odvisni sami od sebe za napredovanje v drugi del tekmovanja, ampak bodo čakali na ugoden razplet tekme med Cuenco in Pfadi Winterthurjem, ki se je začela ob 20.45.

Velenjčani so v prejšnjem krogu v gosteh izgubili proti švicarskemu Pfadi Winterthurju in zapravili možnost, da bi si že takrat priigrali napredovanje med najboljših šestnajst ekip. Danes jih je čakal veliko težji tekmec, Sävehof na dosedanjih petih tekmah še ni izgubil.

Gorenje: Sävehof 28:28 (12:15) Rdeča dvorana, gledalcev 1500, sodnika Jurinović, Mrvica (Hrvaška). Gorenje: Skok, Verboten, Taletović; Haseljić 1, Pipp 4, Velić, Maričić, Drobež 3, Tatar, Sokolič 10 (2), Verdinek, Šiško 3, Tajnik, Slatinek Jovičič 1, Mlivić 4, Predović 2; Sävehof: Sävinger, S. Möller; Berlin, Blanche 1, F. Möller 2, Roberts, Wedberg 8 (1), Johansson 2, Durlanu, Spante 7, Brolin 1, Thorisson, Sandberg 2, Celander, Andersson Moberg 1, Mittun 4 (1); sedemmetrovke: Gorenje 3 (2), Sävehof 2 (2); izključitve: Gorenje 2, Sävehof 0.

Varovanci Zorana Jovičića so v prvi medsebojni tekmi izgubili s 34:36, danes pa so gostom preprečili popoln izkupiček. Vseeno so Velenjčani zdaj za napredovanje v drugi, prav tako skupinski del tekmovanja odvisni od razpleta tekme med Cuenco in Pfadi Wintherthurjem. Če bo slednji v Španiji zmagal, si bodo zagotovili napredovanje.

Sävehof ima na vrhu skupine 11 točk, Gorenje Velenje na drugem pet, v primeru nadaljevanja bodo Velenjčani s sabo odnesli eno točko. Pred večerno tekmo ima Winterthur štiri točke, Cuenca dve.

Današnji dvoboj so Velenjčani začeli nezbrano, po nekaj nezaključenih napadih so gostje iz predmestja Göteborga povedli s 3:0. Po sedemmetrovki Tilna Sokoliča so Velenjčani znižali na gol zaostanka (4:5). V 11. minuti je po nekaj dobro odigranih obrambah domačih Peter Šiško izid poravnal na 6:6, že v naslednjem so Velenjčani povedli s 7:6 po golu Jerneja Drobeža.

Sledilo je nekaj izenačenih minut, nato pa so gostje, ki so v napadu večinoma igrali brez vratarja in z igralcem več v polju, z delnim izidom 4:0 pobegnili na 13:9. Pet minut pred glavnim odmorom so se rokometaši Velenja približali na dva gola (11:13), a so Švedi manjšo prednost do polčasa zadržali v svojih rokah.

Ti so v nadaljevanju hitro prišli do povišanja prednosti na +5 (17:12). A po nekaj lepih obrambah Emirja Taletovića so se ose zbrale tudi v napadu in se po zadetku Urbana Pippa približale na gol zaostanka (17:18). Rokometaši Sävehofa so še naprej prednost imeli v svojih rokah, a so jim domačini strpno sledili z nekaj goli zaostanka.

Gostje so se vmes odmaknili na štiri gole, a je zaostanek Velenja pet minut pred koncem znašal le dva zadetka, kar je pomenilo napeto končnico. Tri minute pred koncem je Tarik Mlivić zadel za 25:26, po obrambi Taletovića pa je Sokolič s svoje polovice zadel prazna vrata in izenačil na 26:26.

V zadnji minuti je Tobias Johansson zadel za prednost Sävehofa 28:27, vendar je po minuti odmora Sokolič še enkrat več izenačil na 28:28. Švedi so še imeli zadnji napad za zmago, a ga niso unovčili.

Pri Velenju je deset golov dosegel Sokolič, z 11 obrambami se je izkazal tudi Taletović. Pri Sävehofu je osem zadetkov dosegel Gustaf Wedberg, sedem jih je dodal Sebastian Spante.