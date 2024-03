Še en zelo visok poraz Adžićevih deklet proti Franciji

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 4. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2024 izgubila v Orleansu proti Franciji z 22:41 (9:19). Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića so v četrtek v Velenju proti Francozinjam klonile z 20:35.

Ana Gros: »Vsekakor ne morem reči, da sta bili ti dve tekmi s Francijo uspešni. Dober je bil samo prvi polčas doma. S to igro na žalost ne moremo biti zadovoljni. Francija je res svetovna prvakinja, ampak 20 golov razlike je občutno preveč.«

Kljub temu Slovenke ostajajo na drugem mestu skupine 4 s štirimi točkami. V prvem ciklu kvalifikacij so visoko premagale Latvijo (51:13) in Italijo (31:18). V zadnjem delu kvalifikacij bodo Slovenke 3. ali 4. aprila igrale proti Latviji v gosteh, 7. aprila pa še doma proti Italiji. Takoj zatem jih čakajo olimpijske kvalifikacije, v Bonnu se bodo za dve mesti v Parizu merile z Nemčijo, Paragvajem in Črno goro.

Francija: Slovenija 41:22 (19:9) Palača športov v Orleansu, gledalcev 5500, sodnici Vranes in Wenninger (Avstrija)

Francija: Glauser, Sako, Nocandy 2, Toublanc 3, Valentini 9, C. Lassource 4, Zaadi 3, Flippes 3, Kanor 3, Horacek 8 (6), Foppa 2, Nze Minko 2, Ondono, Granier 1, Bouktit, Grandveau 1; Slovenija: Vojnović 1, Pandžić, Klemenčič 1, Novak, Gros 5 (3), Omoregie, Marković, Spreitzer, Stanko 3, A. Abina 2, Mavsar 4 (1), Ljepoja 2, Varagić, Lazović 2, Svetik, Hrvatin 2; sedemmetrovke: Francija 6 (6), Slovenija 4 (5); izključitve: Francija 8, Slovenija 10; rdeči karton: Gros (45.).

Francozinje so si z zmago že zagotovile nastop na EP in imajo na vrhu lestvice osem točk, Slovenke imajo štiri, Italijanke dve, Latvijke pa so brez točk. Italija in Latvija sta dvoboj četrtega kroga začeli ob 18.30.

Dragana Adzića čaka precej dela pri dvigovanju forme reprezentantk. FOTO: Pau Barrena/AFP

Na EP, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Švica in Madžarska, napredujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.