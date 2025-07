Slovanu skupina, iz katere lahko napreduje; Zorman želi zmage in gledalce

Slovenski rokometni prvak LL Grosist Slovan je na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) dobil tekmece v EHF evropski ligi. Ekipa Uroša Zormana se bo v skupinskem delu merila z Granollersom in še dvema zmagovalcema kvalifikacij. Evropsko pot bodo Ljubljančani začeli sredi oktobra.

Drugi Slovanov tekmec bo zmagovalec dansko-portugalskega obračuna Skanderborg – Maritimo da Madeira, tretji pa boljši iz romunsko--islandskega para Minaur Baia Mare – Stjarnan.

»Igranje v evropskem tekmovanju bo vsekakor izziv, ki se ga v Slovanu veselimo. Mislim, da smo minulo sezono pokazali, da trdo delo, zavzetost, predanost in resnost prinesejo veliko. Glede na to, bomo igrali v intenzivnem ritmu, bomo morali vstopiti v sezono še bolje pripravljeni,« povedal Zorman.

Slovan je slovenski prvak. FOTO: Blaž Samec

Cilj je vsekakor napredovanje v osmino finala. »Zadovoljen sem, da bomo igrali v evropski ligi in da bo Ljubljana znova v moškem rokometu lahko videla tudi najboljše igralce na svetu. Že pred žrebom sem razmišljal, koga bi raje imel v skupini v prvem delu tekmovanja, a je to vselej nehvaležno. Naj Ljubljana in Slovenija vidita močne klube in dobre tekme. Seveda z našimi zmagami. Upam, da bo to v dvorano privabilo tudi gledalce,« je še dodal trener.

V kvalifikacijah za evropsko ligo bo igralo Gorenje, če bo boljše od švicarskega Krienz-Luzerna, bo igralo v skupini D, kjer bodo Porto, Fram (Isl) ter zmagovalec dvoboja Elverum – Torrelavega (Špa).