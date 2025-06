Ponosni Zorman: Jame in polena nimajo smisla; liga prvakov? Vse ob svojem času

V nadaljevanju preberite:

Kaj imajo skupnega nogometaši PSG in Tottenhama, kolesar Simon Yates, hokejisti ZDA ... in rokometaši Slovana? Vsi so se letošnjo pomlad veselili lovorik, po katerih so dolgo hrepeneli. Pri Slovanu so dočakali prvi naslov slovenskih prvakov, potem ko so bili leta 1980 najboljši v nekdanji Jugoslaviji. Z zmago v Velenju so tudi osvojili dvojno krono, saj so bili najboljši tudi v pokalu Slovenije. Prišel, videl, zmagal. Uroš Zorman je uresničil zamisel župana Zorana Jankovića in Ljubljani prinesel prvi rokometni naslov po Prulah leta 2002. Ambicije pa so s tem samo še narasle, kot se je izvedelo v zakulisju Rdeče dvorane.

