Slovanu zgodovinski naslov, najlepše slovo Jureta Dolenca

Končalo se je državno prvenstvo v rokometu, vsaj kar zadeva boj za prvaka. Prvega jv samostojni Sloveniji se veseli Slovan, ki je na drugi finalni tekmi v Velenju premagal Gorenje z 29:26. Prva tekma v Ljubljani se je končala s 30:24. Veselje gostujočih igralcev in njihovih navijačev je bilo veliko, Ljubljana ima po 23 letih prvaka. Slovan je že v prvi sezoni pod vodstvom Uroša Zormana osvojil dvojno krono, najboljši je bil tudi v pokalu Slovenije. »Rdeči tigri« so si tako zagotovili nastop v EHF evropski ligi, toda utegnejo zaprositi tudi za posebno povabilo v ligo prvakov.

»To smo si želeli, za to smo delali in to smo na koncu dobili. Veseli smo. Prvič sem prvak kot trener, da se je to zgodilo s Slovanom, je nekaj posebnega. Sezona je bila dolga in naporna, zdaj smo vsi utrujeni, komaj čakamo počitnice, potem pa spet na polno novim izzivom naproti,« je na igrišču povedal povsem preznojeni Zorman, ki ga je z ledeno prho ohladil organizator igre Jaka Malus: »Pasalo je, res je vroče tukaj.«

Slovan se veseli naslova. FOTO: Blaž Samec

Tako se je na najlepši način poslovil Jure Dolenec, ki je 21 let trajajočo kariero končal v Rdeči dvorani, kjer je osvojil dva naslova z Gorenjem. Najboljši strelec slovenske reprezentance je igral za domačo Škofjo Loko, Gorenje, Montpellier, Barcelono in Limoges. Z Barcelono je bil evropski prvak. »Vsega je enkrat konec in takšen konec je zelo lep. Lepši bi bil samo, če bi ga dočakal v Škofji Loki. Vesel sem, da smo prvaki, zdaj je čas za druge stvari,« je dejal Dolenec, ki bo pri Slovanu prevzel direktorsko vlogo.

Pokal in kolajne je zmagovalcem izročil predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Tekmo si je ogledal tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki ima s Slovanom še ambicioznejše načrte.

Slab začetek Gorenja

Že začelo se ni po željah domačih navijačev. Po sedmih minutah je na semaforju pisalo 0:4. Za branilce naslova je bila žoga kot vroč kostanj, metali so jo v avt, zapravili tudi dve sedemmetrovki. Po zaostanku z 2:7 je trener Zoran Jovičić zahteval minuto odmora in povedal nekaj sočnih. To je prineslo korist v obliki dveh golov.

Ljubljančani so bili še naprej bolj zbrani. Učinkovita sta bila Dolenec in Staš Slatinek Jovičić, ki sta dosegla po tri gole. Pomemben trenutek je bil v 15. minuti, ko sta sodnika Bojan Lah in David Sok zaradi prekrška nad prodirajočim Jako Malusom po ogledu posnetka pokazala rdeči karton Maliku Tatarju.

Velenjčani so potrebovali prav takšno zaušnico, da so strnili vrste in zaigrali, kot znajo. Tarik Velić je spretno ukanil Aljaža Panjtarja in Urban Pipp je znižal na 7:9, v vratih se je ogrel tudi izkušeni Matevž Skok.

V 18. minuti je bil za dve minuti izključen Slovanov kapetan Ilja Brozović in Velić je znižal na 8:9 ter na noge dvignil občinstvo. Dvoboj je bil spet povsem odprt, vzdušje v Rdeči dvorani, kjer je bilo precej gostujočih privržencev, pa vse bolj naelektreno.

Za izenačenje na 10:10 je v 22. minuti poskrbel krožni napadalec Anže Blagotinšek. Gostitelji so po novi obrambi Skoka zapravili priložnost za vodstvo, nakar sta priznana sodnika, ki bosta sodila finale lige prvakov, še izključila stebra domače obrambe Jerneja Drobeža. Dolenec pa je s sedmih metrov znova popeljal Slovan v vodstvo.

V zadnjih minutah prvega polčasa je šlo gol za gol, rokometaši iz glavnega mesta pa so vendarle imeli med odmorom prednost po petem zadetku Staša Jovičića. Glede na to, da je bila razlika že pet golov, so bili lahko celo bolj zadovoljni domači borci.

Med odmorom vse odprto

Ti so vse bolj verjeli v zmago in tretjo tekmo na Kodeljevem. Pipp je po petih minutah nadaljevanje s petim golom znižal zaostanek na 17:18. Takrat se je zgodil šok za goste. Kapetan in eden najboljših igralcev Brozović je prejel tretjo malo kazen in moral na tribuno. Tudi to ni imelo učinka na Slovanovo igro. Zorman je tokrat za razliko od prve tekme zelo malo rotiral ekipo v napadu, zunanja linija z Dolencem, Malusom in Leonom Ljevarjem pa je bila dovolj izkušena, da je ohranjala vodstvo.

V zadnjo tretjino je Slovan prinesel prednost dveh golov (21:19), za plus 3 pa je poskrbel zimzeleni Dolenec, ki bo poleti prevzel funkcijo direktorja na Kodeljevem. Jovičić je spet moral dati navodila svoji ekipi, ki je nanizala nekaj napak. Tokrat ni zaleglo. Slovan je zavohal zgodovinski naslov. Upanje je črno-rumenim ohranjal vratar Emir Taletović s tremi zaporednimi obrambami, toda njegovi soigralci v polju niso bili kos nalogi. Igor Žabić je povišal na 23:19.

Preveč napak za zasuk

Velenjčani se niso vdali, sedem minut pred koncem prepolovili zaostanek, ko je s krila zadel Goti Maričić za 24:26. Imeli so napad za minus 1, toda poceni zapravili žogo, kar je kaznoval Ljevar s sedmim zadetkom, zatem pa še bivši igralec Gorenja Kenan Pajt.

Gorenju je zmanjkalo časa za zasuk in se je častno poslovilo od naslova,. Ostaja pri petih zvezdicah. Celje Pivovarna Laško je pri 26, po en naslov imata Prule in Cimos ter zdaj še Slovan.