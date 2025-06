Največja čast je bila osvojiti kolajno za Slovenijo, a grenak priokus ostaja

V nadaljevanju preberite:

Kariera enega najboljših slovenskih rokometašev se je sklenila zelo lepo. Jure Dolenec je bil v 21 sezonah v članski konkurenci z matično Škofjo Loko najboljši strelec slovenske lige, potem je bil dvakrat prvak z Gorenjem, v Franciji je štiri leta blestel v dresu Montpelliera, zatem štiri sezone preživel v Barceloni in se od kluba, za katerega navija od otroštva, poslovil z osvojitvijo lige prvakov EHF. Za tri leta se je vrnil v Francijo k Limogesu, poskusil še na Hrvaškem v Našicah, letos pa se je vrnil v domovino in s Slovanom spet postal državni in pokalni prvak.

Še bolj ponosen je na reprezentančno kariero. S 714 goli je prvi strelec na večni lestvici, dvakrat je nastopil na olimpijskih igrah in se leta 2017 veselil osvojitve bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu v Franciji. Lani se je Slovencem za las izmuznila kolajna na olimpijskih igrah v Parizu, kar je pustilo nekaj grenkega priokusa.

Tudi v zasebnem življenju je zadovoljen. Z najstniško ljubeznijo Sašo je poročen od leta 2016, imata 11-letnega Marka in še ne osemletnega Luko. Družina se je vrnila domov v Škofjo Loko, 36-letni Dolenec pa je že prevzel položaj direktorja pri Slovanu. Ambicij mu ne manjka tudi v drugi karieri.

