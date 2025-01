Zormanova barka izgubljena v islandskem ciklonu; Janc: Verjemite v nas

Tako je to, če si prepričan, da si boljši, kot dejansko si. Več, veliko več so si slovenski rokometaši obetali od prvega dela 29. svetovnega prvenstva. Padli so že na prvi resni oviri. In to zelo trdo. Islandija je bila v Zagrebu boljša s 23:18. Razlika v kakovosti je bila še večja. Žoga ni hotela v zakleta vrata, Slovenija je dosegla najmanj golov na svetovnih prvenstvih!

Slovenija: Islandija 18:23 (8:14) Arena Zagreb, gledalcev 3200, sodnika Garcia in Martin Lorente (Španija). Slovenija: Ferlin (2 obrambi), Lesjak (8), Blagotinšek 2, Henigman, Janc 4, Cehte 1, Slatinek Jovičič 1, Kodrin 2, Zarabec 1, Horžen, Ovniček, Makuc 2, Kavčič, Mačkovšek 1, Novak 2 (1), Vlah 2; Islandija: Hallgrimsson (15 obramb), Gustavsson; Rikharsson 1, Smarason 3, Palmarsson 5, V. Kristjansson 7 (4), Elisson, Jonsson 1, G. Kristjansson 1, Gislason, Gunnarsson, Vidarssson 2, Thorkelsson 3, Gudjonsson, Einarsson, Olafsson; sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Islandija 4 (4); izključitve: Slovenija 10, Islandija 18; rdeči karton: Jonsson (35).

Uroš Zorman, selektor Slovenije: »V prvih desetih minutah tekme se nam je zgodilo prav tisto, česar smo se najbolj bali. Padli smo v islandski mlin in naredili številne tehnične napake. Hitro smo zaostali za tri, štiri gole. Nato smo jih skušali ujeti, a bili neuspešni zavoljo kar devetih tehničnih napak v prvem polčasu ter izjemnih obramb islandskega vratarja.«

Reprezentanca Uroša Zormana ni znala unovčiti zelo dobre podpore več kot 3000 rojakov in je doživela prvi poraz. Ta sicer še ni usoden, vendar bo pot do četrtfinala zelo trnova, glede na videno celo neprehodna. Kapetan Blaž Janc in njegovi se bodo do njega morali prebiti prek Egipta (petek) in Hrvaške (nedelja). Najprej pa se bodo jutri pomerili z Argentino in si želeli povrniti načeto samozavest.

Miha Zarabec ni bil kos islandski obrambi. FOTO: Antonio Bronić/ Reuters

V največji dvorani na Hrvaškem se je zbralo še več slovenskih navijačev kot pred tem proti Kubi in Zelenortskim otokom skupaj. Veliko pred tekmo je bila prava slovenska veselica, toda že začelo se ni po željah. Po prebavnih težavah se je sicer vrnil Borut Mačkovšek, vendar obramba ni bila dovolj čvrsta, še bolj je šepalo v napadu, kjer se je zvrstilo nekaj tehničnih napak. Razigrani Islandci so zavohali kri in ušli na 5:2.

Zormanova minuta odmora ni pomagala. Od slabega je šlo še na slabše. Slovenska samozavest se je stopila kot kajmak na vroči pleskavici na bližnjem kiosku s hitro prehrano. Igralci so kot za stavo izgubljali žoge in merili naravnost v vratarja Viktorja Hallgrimssona, ki bo verjetno imel danes modrice na vsem telesu. Olimpijskim podprvakom iz leta 2008, ki so prav tako imeli glasno skupino navijačev, se niti ni bilo treba znojiti pred postavljenim slovenskim zidom, nizali so lahke gole iz protinapadov.

Uroš Zorman ni našel pravega recepta. FOTO: Antonio Bronic/ Reuters

Po 20 minutah in skrb vzbujajočih 4:11 je Zorman še drugič igralce pozval na posvet. Kazalo je že, da se bo zgodba začela obračati, ko sta zadela Blaž Blagotinšek in Aleks Vlah in je Urban Lesjak, ki je zamenjal Klemna Ferlina, ubranil dve težki žogi ...

18 golov je najmanj, kar so jih Slovenci dosegli na svetovnih prvenstvih.

Vratarjeve stranke

Bil je le privid. Prav neverjetno je, kaj vse so narobe počeli Slovenci, islandska vrata so se zdela manjša od hokejskih, tudi najbolj čisti streli niso zatresli mreže. Kdor koli je prišel na igrišče, je zapadel v apatijo in obup. Celo naš najboljši strelec Vlah in vselej zanesljivi Domen Novak sta postala Hallgrimssonovi redni stranki. Še rokometni bogovi so Slovencem obrnili hrbet, tudi žoge so se redno odbijale v skandinavske roke.

Aleks Vlah je bil neprepoznaven. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Popoln »nokdavn« za četrto reprezentanco olimpijskih iger, ki že dolgo ni bila videti tako nebogljeno in brez repa in glave. Vsekakor je bila najslabša tekma, odkar izbrano vrsto že tretje leto vodi Zorman. Že malo pred odmorom je bila pri 7:14 slovenska barka napol potopljena, vikinška pa je visoko razprostrla jadra in odplula do zlata vrednih točk. Slovenci so storili ravno to, na kar so opozarjali, »razbranili« vratarja, ki je imel v prvih 30 minutah neverjetni izkoristek 8/11 (55,5 %).

Brez nasprotnega napada

Navijači z vseh koncev dežele niso izgubili upanja, verjeli so v sanjski zasuk, kakršen se je denimo zgodil na tekmi za bron na SP leta 2017 proti Hrvaški. Toda tega scenarija niso videli in se razočarani odpravili proti Obrežju. Se bodo sploh vrnili? Če smo rekli, da so bili Hrvati podrejeni Egiptu, so bili Slovenci nebogljeni kot ovčice. Dosegli so vsega 18 golov! Niti enega iz nasprotnega napada, Hallgrimsson jim je ubranil 15 strelov. Edini si pohvale zasluži Lesjak zaradi osmih obramb (40 %). Slovenski strel s črte šestih metrov je bil 2/7.

Urban Lesjak si zasluži pohvale. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Pozor, ni še konec! A zgodbo lahko zdaj reši samo petkova zmaga proti Egiptu, ki bi odločitev o četrtfinalistu lahko preložila na nedeljski sosedski derbi. S tem se je strinjal kapetan Janc. »Tudi na OI smo se dvignili iz porazov in lahko se tudi tukaj. Navijačem sporočam, naj ne obupajo, ker mi vsekakor ne bomo.«