Slovenci proti Švedom lovijo zmago in dragoceni točki (1. polčas)

Slovenski rokometaši so izpolnili osnovni cilj na evropskem prvenstvu, prebili so se v glavni del turnirja v Hamburg, njihovi apetiti pa po zmagi proti Norveški segajo višje. Zdaj lahko realno razmišljajo o polfinalu, za to pa bo potreben še en odmeven skalp. Priložnost jih čaka že danes, ko se bodo ob 20.30 pomerili z evropskimi prvaki Švedi.

»Nismo evforični, po zmagi nad Norveško je nekaj kliknilo, vsi točno vedo, zakaj so tukaj, nobenih težav nimamo. Verjamemo, da nam lahko še enkrat uspe, v igralcih vidim veliko volje in to me navdaja z optimizmom. Blagotinšku ne smemo pokvariti dneva,« pravi selektor Uroš Zorman, ki je izpostavil Blaža Blagotinška, ključnega za slovenski obrambni blok, ki danes praznuje 30. rojstni dan.

Aleks Vlah je postal gonilna sila slovenske reprezentance v napadu. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Na severnjaški način igre se je Slovenija že privadila, podobno kot proti Norveški bo ključna disciplina v igri, svari Zorman: »Recept je znan, ostati moramo v igri do končnice, potem bo vse možno. Ne smemo delati napak, saj so njihovi protinapadi ubijalski.«

Na prvi tekmi v skupini II je Portugalska s 37:32 premagala Norveško in jo že po prvi tekmi drugega dela izločila iz boja za napredovanje.