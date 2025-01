Slovenci šele v končnici vklopili turbo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Umagu premagala Alžirijo s 37:32 (17:17).

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Staš Slatinek Jovičić s sedmimi goli. Tilen Kodrin in Nejc Cehte sta jih dosegla po pet, Domen Novak štiri, Aleks Vlah in Tadej Kljun po tri, Borut Mačkovšek, Miha Kavčič in Rok Ovniček po dva, Kristjan Horžen, Blaž in Mitja Janc ter Domen Makuc pa po enega. Vratarja Urban Lesjak in Jože Baznik sta zbrala po šest obramb.

»V naši igri se je poznalo, da gre za prvo tekmo v letu 2025. V obrambi je manjkalo nekaj čvrstine, šepala je tudi realizacija v napadu. A najbolj pomembno je, da smo se v zadnjih desetih minutah tekme zbrali, prikazali našo najboljšo predstavo in tehtnico dokončno nagnili na našo stran,« je po zmagi v Istri dejal krilni igralec Kodrin. »Že čez dva dni nas čaka Katar, ki je kakovostnejši od Alžirije. V Bonifiki bomo skušali odpraviti napake,« je še dodal Celjan v dresu nemškega Gummersbacha.

Tilen Kodrin je videl več dobrega kot slabega. FOTO: RZS

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana bodo v torek ob 18. uri v koprski Bonifiki gostili Katarce, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, generalko pred odhodom na SP pa bodo imeli v petek, ko se bodo v zagrebški Areni ob 20.15 pomerila s Hrvati.

Slovenski rokometaši bodo skupinski del svetovnega prvenstva igrali v Zagrebu. V skupinskem delu jih najprej čakajo tekmeci iz Kube (16. januar, 18.00), Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30). Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja pomerili še z najboljšimi tremi ekipami iz skupine H, v kateri so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina.